Samsung'dan HD ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip netbook: NF310

Netbook pazarında Asus'u geride bırakmanın planlarını yapan Güney Kore merkezli elektronik üreticisi Samsung, tasarımıyla dikkat çeken NF310 isimli yeni modelini duyurdu. Sahip olduğu çizgiler ve şık görünümüyle sınıfındaki diğer modellerden ayrılmayı başaran NF310'a, Intel'in 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisi güç veriyor.

Tasarımı kadar teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaran Samsung NF310, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde HD ekrana sahip. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 çözümünü kullanan sistemde 1GB bellek ile birlikte depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet sabit disk gibi detaylara yer verilen Samsung NF310, 6 hücreli pil ile 9 saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen Samsung NF310'un, yurt dışında 400$ civarındaki etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.