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Samsung'dan HD ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip netbook: NF310

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan HD ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip netbook: NF310
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Netbook pazarında Asus'u geride bırakmanın planlarını yapan Güney Kore merkezli elektronik üreticisi Samsung, tasarımıyla dikkat çeken NF310 isimli yeni modelini duyurdu. Sahip olduğu çizgiler ve şık görünümüyle sınıfındaki diğer modellerden ayrılmayı başaran NF310'a, Intel'in 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisi güç veriyor.

Tasarımı kadar teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaran Samsung NF310, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde HD ekrana sahip. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 çözümünü kullanan sistemde 1GB bellek ile birlikte depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi ve 1.5 Watt kapasiteli iki adet sabit disk gibi detaylara yer verilen Samsung NF310, 6 hücreli pil ile 9 saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Windows 7 Starter işletim sistemiyle gelen Samsung NF310'un, yurt dışında 400$ civarındaki etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

Samsung'dan HD ekrana ve çift çekirdekli işlemciye sahip netbook: NF310
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séquestre 9 yıl
Ekran taşınabilir Dvd Playerların ekranı gibi görünüyor..
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erhancan1 9 yıl
Arkadaşlar makinede çift çekirdekli Atom N550 işlemci var, N450 veya N270 ile karıştırmayın. İşlemci çift çekirdekli ve HT var, gayet güzel performans verebiliyor. Asus'un bi modelinde bu işlemciyi görmüştüm gayet güzel HD film oynatabiliyordu.
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sotoxs 9 yıl
tasarımı hoş olmuş, kasa biraz büyük gibi duruyor 11 inc bile sığarmış gibi
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Volkanbaba 9 yıl
tasarımı güzel olmuş ancak hd görüntüleri rahatlıkla oynatamayacak cihaza hd ekranı boşa koymuşlar normal ekran daha mantıklı netbook için
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Regor 9 yıl
HD ekran olduğuna göre Broadcom Crystal HD kartı da vardır bu netbookta.
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DH Misafiri 9 yıl
Hd ekran ama üzerinde hd video oynatmaktan aciz bir grafik yongası ne güzelde yakışmışlar birbirlerine...
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OverClocK1ng 9 yıl
Ya bende LG X130 var. Ekran 1024*600 10.1" Zaten bu ufak kalıyor yazılar bit kadar ve gözlerim bozulacak diye korktum diye 21.5" LED ekran aldım öyle kullanıyorum. Bunda çözünürlüğü daha da arttırmışlar.

Netbook alacak olan kişiye yanında bedava göz ameliyatı da hediye ediyorlarsa bişey demem.
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vidoko 9 yıl
bence okadar dizaynı iyi olmamış üst kapak geniş ekran küçük fazladan yer de kablar bu:))
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Batuist 9 yıl
üstteki resimde oldukça güzel duruyorda alttaki resimde ekran biraz küçük kalmış gibi duruyor.. biraz daha kenarlara doğru büyükçe olsaymış daha iyi olurmu.. netbooklarda amaç internete girmek ise sadece büyük ekranın çokta bir dezavantajı olmayacaktır..
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