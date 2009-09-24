Samsung'un Corby ailesi genişliyor; CorbyTXT ve CorbyPRO tanıtıldı



(CorbyTXT B3210)

Samsung, S3650 modelinin tanıtımından bir kaç hafta sonra CorbyTXT ile CorbyPRO'nun lansmanını Milan'da düzenlediği bir etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

Corby ailesinden S3650 ile B5310'un aksine 2.2 inç boyutunda ve QCIF çözünürlüğünde 262.144 renk TFT-LCD ekrana sahip CorbyTXT, ön yüzünde QWERTY klavye, arka yüzünde ise 2 megapiksellik kamera barındırıyor. Bunların dışında Samsung'un Cartoon arayüzünü destekleyen telefon, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, FM radyo, değişebilen arka panel, 3.5 mm jak girişi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung CorbyTXT'nin eylül ayının sonuna doğru Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında bilgi verilmedi.



(CorbyPRO B5310)

Etkinlikte tanıtılan bir diğer model B5310 ise Corby ailesinin amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Kızaklı QWERTY klavyesi bulunan telefon, dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor. Telefonda, 2.8 inç 240x320 piksel 16 milyon renk dokunmatik (resistive) ekrana yer verilmiş. 3 megapiksel çözünürlük sunan kameraya sahip B5310'nun bağlantı seçenekleri arasında WI-FI, GPS ve Bluetooth bulunuyor; bellek kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Samsung, bu telefonda da 3.5 mm jak girişini ve FM radyoyu unutmamış.

Samsung CorbyPRO B5310'nun kasım ayından itibaren Avrupa sahillerine vurması planlanıyor. Fiyat seviyesi ise B3210'da olduğu gibi belirsizliğini korumakta.