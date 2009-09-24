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Samsung'un Corby ailesi genişliyor; CorbyTXT ve CorbyPRO tanıtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
128,5b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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(CorbyTXT B3210)

Samsung, S3650 modelinin tanıtımından bir kaç hafta sonra CorbyTXT ile CorbyPRO'nun lansmanını Milan'da düzenlediği bir etkinlik kapsamında gerçekleştirdi.

Corby ailesinden S3650 ile B5310'un aksine 2.2 inç boyutunda ve QCIF çözünürlüğünde 262.144 renk TFT-LCD ekrana sahip CorbyTXT, ön yüzünde QWERTY klavye, arka yüzünde ise 2 megapiksellik kamera barındırıyor. Bunların dışında Samsung'un Cartoon arayüzünü destekleyen telefon, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, FM radyo, değişebilen arka panel, 3.5 mm jak girişi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung CorbyTXT'nin eylül ayının sonuna doğru Avrupa'da satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında bilgi verilmedi.

 


(CorbyPRO B5310)

Etkinlikte tanıtılan bir diğer model B5310 ise Corby ailesinin amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Kızaklı QWERTY klavyesi bulunan telefon, dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor. Telefonda, 2.8 inç 240x320 piksel 16 milyon renk dokunmatik (resistive) ekrana yer verilmiş. 3 megapiksel çözünürlük sunan kameraya sahip B5310'nun bağlantı seçenekleri arasında WI-FI, GPS ve Bluetooth bulunuyor; bellek kapasitesi microSD kartlarla 16 GB'a kadar arttırılabiliyor. Samsung, bu telefonda da 3.5 mm jak girişini ve FM radyoyu unutmamış.

Samsung CorbyPRO B5310'nun kasım ayından itibaren Avrupa sahillerine vurması planlanıyor. Fiyat seviyesi ise B3210'da olduğu gibi belirsizliğini korumakta.


http://www.gsmarena.com/samsung_b5310_corbypro_and_b3210_corbytxt_now_official-news-1137.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AzRocK 7 yıl
Ya bu misafirleri almayın şu foruma! Boş yere aptal aptal mesajlar yazıp konu hortlatiyorlar!
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DH Misafiri 7 yıl
kılavyeli on numara
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DH Misafiri 7 yıl
süper teelfon bn kalvyeli aldım yanda açılanı deqil HERKEZE öneririm dehşet ötesai bir telefonn (:
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DH Misafiri 7 yıl
samsung corbi pro süper yaaaa
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DH Misafiri 8 yıl
klavyesizi daha güzel alacaksanız bunu alın
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DH Misafiri 9 yıl
keşke bende alsam
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sertacaygun 10 yıl
Körbi.txt = Dosya adından da anlaşıldığı gibi mesaj telefonu olabilir...
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..Knight.. 10 yıl
Ön inceleme (GSM Arena): gsmarena.com/...
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Batuist 10 yıl
samsung arılardan da fazla çalışıyor galiba...
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Felix Felicis 10 yıl
alcatellin ilk satı telefonları gibi rengi hic güzel değil
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Helvetica 10 yıl
CorbyTXT B3210 bunun rengi güzelmiş
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x1650Pro 10 yıl
işletim sistemi yok mu yine
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