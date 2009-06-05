Samsung'un Symbian işletim sistemli modeli B5100 ortaya çıktı

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Cep telefonu pazarında ikinciliğini korumaya devam eden Samsung'un Symbian OS işletim sistemli B5100 modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan monoblok tasarımlı telefon söylentilere göre HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilecek ve bünyesinde 240x320 piksel ekran barındıracak. Fotoğraflardan da görülebileceği gibi telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve led flaş konumlandırılmış. Bir diğer söylentiye göre de telefon, WI-FI, A-GPS ve Bluetooth bağlantılarına sahip olmasının yanısıra Divx formatındaki videoları oynatabilecek.

Samsung B5100'ün ne zaman lanse edileceği ve tahmini fiyat seviyesi belirsizliğini korurken her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını dilemekteyiz.