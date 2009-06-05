Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Symbian işletim sistemli modeli B5100 ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,9b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'un Symbian işletim sistemli modeli B5100 ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Cep telefonu pazarında ikinciliğini korumaya devam eden Samsung'un Symbian OS işletim sistemli B5100 modeli üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan monoblok tasarımlı telefon söylentilere göre HSDPA şebekesiyle uyumlu çalışabilecek ve bünyesinde 240x320 piksel ekran barındıracak. Fotoğraflardan da görülebileceği gibi telefonun arka kısmında 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve led flaş konumlandırılmış. Bir diğer söylentiye göre de telefon, WI-FI, A-GPS ve Bluetooth bağlantılarına sahip olmasının yanısıra Divx formatındaki videoları oynatabilecek.

Samsung B5100'ün ne zaman lanse edileceği ve tahmini fiyat seviyesi belirsizliğini korurken her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı olmasını dilemekteyiz.


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&js=n&u=http%3A%2F%2Fmobil.idnes.cz%2Fnovy-symbianovy-klasik-od-samsungu-novinka-b5100-ma-wi-fi-i-gps-pru-%2Fmob_denik.asp%3Fc%3DA090525_155412_mob_denik_ada&sl=auto&tl=en&history_state0= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
tuş takımı kamerası ii olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scan 10 yıl
Biri bana i550'den ne farkı olduğunu anlatsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Görüntü güzel ama bide symbianı görseydik... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: ASUS Standı 10 yıl Computex 09: Sapphire Standı 10 yıl Computex 09: Avermedia Standı 10 yıl Computex 09: ECS Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim