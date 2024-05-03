Samsung Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarına kötü haber

Samsung Galaxy Z Fold 3 üzdü
Samsung’un yeni Galaxy AI paketi One UI 6.1 güncellemesi içerisinde geliyor. 2023 ve 2022 yılı amiral gemilerinden sonra sıra 2021 yılı amiral gemilerine gelmişti ancak beklendiği gibi gelmedi. Samsung dönem cihazlarınla çok kısıtlı bir paket sunuyor.
Güncelleme kayıtlarına göre Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri sadece Circle to Search özelliğine kavuştu. Bunun dışında fotoğraf düzenleme, cihaz üzerinde anlık çeviri gibi özellikler mevcut değil.
Samsung’un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor acak bu cihazlar 2022 amiral gemilerinden daha eski yongalara sahipti. Ayrıca RAM kapasitesi bir miktar daha sınırlıydı. Sadece Galaxy Z Fold 3 modelinin sonraki dönemde bir kaç özellik daha alabileceği iddia edilyior. Samsung tarafından da bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.