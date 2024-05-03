Samsung Galaxy S21 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarına kötü haber

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurduğu Galaxy AI yapay zekâ özellik paketi, bir süredir ekosistemdeki diğer amiral gemilerine de güncelleme ile sunuluyor. Bununla birlikte bazı modeller güncellemeden tam olarak yararlanamayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3 üzdü

Samsung’un yeni Galaxy AI paketi One UI 6.1 güncellemesi içerisinde geliyor. 2023 ve 2022 yılı amiral gemilerinden sonra sıra 2021 yılı amiral gemilerine gelmişti ancak beklendiği gibi gelmedi. Samsung dönem cihazlarınla çok kısıtlı bir paket sunuyor.

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Güncelleme kayıtlarına göre Galaxy S21 serisi, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri sadece Circle to Search özelliğine kavuştu. Bunun dışında fotoğraf düzenleme, cihaz üzerinde anlık çeviri gibi özellikler mevcut değil.

Samsung’un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor acak bu cihazlar 2022 amiral gemilerinden daha eski yongalara sahipti. Ayrıca RAM kapasitesi bir miktar daha sınırlıydı. Sadece Galaxy Z Fold 3 modelinin sonraki dönemde bir kaç özellik daha alabileceği iddia edilyior. Samsung tarafından da bir açıklama yapılmadı.

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Galaxy AI paketi 2021 ve öncesine yok