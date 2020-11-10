Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz

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Geniş bir kitleye yayılan deneyim sloganıyla yola çıkan ancak maliyetler ve kaynak sıkıntıları nedeniyle artık belirli bir kitleyle sınırlı kalan sanal gerçeklik sektörü için ilginç projeler gelmeye devam ediyor.

Sanal gerçeklik yeleği

Sanal gerçeklik konsepti temel olarak kullanıcıyı sanal bir dünyaya götürmeyi amaçlıyordu ancak ilk dönemlerde sadece görüntü ve sesle sınırlı kaldı. Kullanıcının sanal dünyada yaşanan olayları diğer duyuları ile hissedememesi tecrübenin eksik kalmasına yol açıyor. Üreticiler bu noktaya yoğunlaşmış durumda.

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bHaptics firması tarafından geliştirilen TactSuit X adındaki sanal gerçeklik yelekleri; barındırdıkları titreşim sensörleri ile kullanıcının daha yoğun bir tecrübe yaşamasını amaçlıyor. Destekli oyunlarda kullanıcılar aldıkları darbeleri vücutlarında hissedebilecekler.

Yeleğin ön ve arka kısmında toplam 40 adet titreşim sensörü yer alıyor. Bluetooth LE 4.0 ile sisteme bağlanan yelek uyumlu Steam VR ve Oculus Quest oyunlarından alınan tepkileri oyuncuya yansıtıyor.

Onward, Thrill of the Fight ve Sairento VR hali hazırda yeleği destekliyor. Half-Life: Alyx, Skyrim VR ve Fallout 4 VR oyunları ise bir mod yardımıyla destek sunuyor. Titreşim desteği olmayan oyunlarda ise ses dalgaları titreşime çevrilerek belirli ölçüde hissiyat sağlanıyor.

TactSuit X40 sanal gerçeklik yeleği 40 adet titreşim sensörü barındırıyor ve 9800mAh kapasiteli bataryası ile 18 saat kullanılabiliyor. Fiyatı 500$. TactSuit X16 ise 16 adet titreşim sensörü ve 4900mAh kapasiteli bataryası ile 22 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 300$.

https://www.techpowerup.com/274451/bhaptics-announces-tactsuit-x-series-vr-haptic-vests-starting-at-300-usd

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