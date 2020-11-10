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    Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz

    bHaptics firması tarafından geliştirilen TactSuit X adındaki sanal gerçeklik yelekleri ön ve arka kısımda yer alan titreşim sensörleri ile darbeleri vücudunuza iletiyor.
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    Ekrem71
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    Sanal gerçekliği vücudunuzda hissedebileceksiniz
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    Geniş bir kitleye yayılan deneyim sloganıyla yola çıkan ancak maliyetler ve kaynak sıkıntıları nedeniyle artık belirli bir kitleyle sınırlı kalan sanal gerçeklik sektörü için ilginç projeler gelmeye devam ediyor.

    Sanal gerçeklik yeleği

    Sanal gerçeklik konsepti temel olarak kullanıcıyı sanal bir dünyaya götürmeyi amaçlıyordu ancak ilk dönemlerde sadece görüntü ve sesle sınırlı kaldı. Kullanıcının sanal dünyada yaşanan olayları diğer duyuları ile hissedememesi tecrübenin eksik kalmasına yol açıyor. Üreticiler bu noktaya yoğunlaşmış durumda.

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    bHaptics firması tarafından geliştirilen TactSuit X adındaki sanal gerçeklik yelekleri; barındırdıkları titreşim sensörleri ile kullanıcının daha yoğun bir tecrübe yaşamasını amaçlıyor. Destekli oyunlarda kullanıcılar aldıkları darbeleri vücutlarında hissedebilecekler.

    Yeleğin ön ve arka kısmında toplam 40 adet titreşim sensörü yer alıyor. Bluetooth LE 4.0 ile sisteme bağlanan yelek uyumlu Steam VR ve Oculus Quest oyunlarından alınan tepkileri oyuncuya yansıtıyor.

    Onward, Thrill of the Fight ve Sairento VR hali hazırda yeleği destekliyor. Half-Life: Alyx, Skyrim VR ve Fallout 4 VR oyunları ise bir mod yardımıyla destek sunuyor. Titreşim desteği olmayan oyunlarda ise ses dalgaları titreşime çevrilerek belirli ölçüde hissiyat sağlanıyor.

    TactSuit X40 sanal gerçeklik yeleği 40 adet titreşim sensörü barındırıyor ve 9800mAh kapasiteli bataryası ile 18 saat kullanılabiliyor. Fiyatı 500$. TactSuit X16 ise 16 adet titreşim sensörü ve 4900mAh kapasiteli bataryası ile 22 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 300$.



    https://www.techpowerup.com/274451/bhaptics-announces-tactsuit-x-series-vr-haptic-vests-starting-at-300-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Senelerdir var bu ceketler, yeni bir şey değil de biz zaten içimizde hissediyoruz sanal gerçekliği vergilerle. Oculus'ta neymiş. Yurt dışındaki fiyatın ekstra vergiler ile 3 katı fiyatına satılıyor. Cekete gerek yok yani, hissediyoruz.
    Senelerdir var bu ceketler, yeni bir şey değil de biz zaten içimizde hissediyoruz sanal gerçekliği vergilerle. Oculus'ta neymiş. Yurt dışındaki fiyatın ekstra ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    OLIHOGDES (Halid Bin Velid) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Merhaba, Oculus Quest ve Rift s için telegram ve whatsapp gruplarımız vardır. Her türlü bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Katılmak isteyen pm atabilir. Gözlükleri alacak olanlarda katılabilir
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    boşyapanlaratepki 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar bilen bilir ready player one filminde de vardı öle bişi bende öyle hatırlıyorum hatta almıştı Bi ara bizim kahramanımız ama eğer netflixiniz varsa kesinlikle izleyin cidden çooooooook güzel bir film
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    jahoon (murat uzun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tulumlar çıksın bi sanal seks garanti var
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nası yani? Hissedeceksiniz falan?
    Ceketini yapmışlar da br de asıl pantolonunu yapmadıktan sonra bi işe yaramaz bu bence.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Senelerdir var bu ceketler, yeni bir şey değil de biz zaten içimizde hissediyoruz sanal gerçekliği vergilerle. Oculus'ta neymiş. Yurt dışındaki fiyatın ekstra vergiler ile 3 katı fiyatına satılıyor. Cekete gerek yok yani, hissediyoruz.
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    boşyapanlaratepki 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Evet bende öle düşünüyor area 51 de saklıyorlar şaka şaka merak etme
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    x-c9 (S K) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanal seks geliyorrrr
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    AnonymousHRO 23 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) x-c9
    Sanal gerçeklik gözlüğünü ve kıyafetini en yakın nerden alabilirim QWKEKEKEKQWEKQEKEKWQKEKEKEQK
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