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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü

    10 yıl öncesinin en popüler yapımlarından birisi haline gelen Fruit Ninja geri dönüyor. Fruit Ninja 2 yapımı modern grafikler, çoklu turnuvalar ve sezonlar gibi yeniliklere sahip.
    5 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü
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    Modern dokunmatik ekranların ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde ilginç bir oyun piyasaya çıkmış ve çoklu dokunmatik teknolojisini çok iyi bir şekilde kullanarak popüler olmuştu. Fruit Ninja oyunu aradan geçen 10 yılın ardından yeniden karşımıza çıkıyor.

    Fruit Ninja 2 neler sunuyor?

    Fruit Ninja oyunu o kadar ilgi görmüştü ki geliştiricisi Halfbrick Studios’u da ünlü yapmıştı. Halfbrick sonrasında Jetpack Joyride, Temple Run ve Subway Surfers gibi yapımlarla başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.

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    Fruit Ninja 2 aradan 10 yıl geçtikten sonra efsaneyi yeniden yaşatmaya geliyor. Ekranda beliren meyveleri sürükleme hareketiyle kestiğiniz oyun mekaniği aynen korunuyor. Bombaları kestiğinizde ise her şey başa dönüyor.

    Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü
    Tam Boyutta Gör

    Daha modern grafiklerle desteklenen Fruit Ninja 2 oyunu sezonlara da sahip olacak. Oyun içi elmas satın alarak veya tüm görevleri yaparak katılabileceğiniz sezonlarda çeşitli turnuvalar ve ödüller yer alıyor.

    Solo olarak Arcade, Zen, Classic modları ile devam edebildiğiniz gibi mini oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Çoklu oyunculu turnuvalar ise şampiyonluğa giden yolu size açıyor. Her arenanın kendine özgü arka plan ve müzikleri yer alıyor. Elmaslar toplayarak yeni karakterler ve kılıçların kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca büyüttüğünüz farklı meyveler de bölümlerde güçlendirmeler sağlıyor.

    Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Halfbrick Studios Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Fruit Ninja 2 Fruit Ninja 2 Fruit Ninja 2 Fruit Ninja 2 Halfbrick Oyunlar Ücretsiz 430.2 MB



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    ilkerinanç

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    42 dakika önce
    gun

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    59 dakika önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    dönmese de olurmuşş
    Yanıtla +2
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce İPhone 3GS ile oynardım ne günlerdi be.
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