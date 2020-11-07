Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü

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Modern dokunmatik ekranların ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde ilginç bir oyun piyasaya çıkmış ve çoklu dokunmatik teknolojisini çok iyi bir şekilde kullanarak popüler olmuştu. Fruit Ninja oyunu aradan geçen 10 yılın ardından yeniden karşımıza çıkıyor.

Fruit Ninja 2 neler sunuyor?

Fruit Ninja oyunu o kadar ilgi görmüştü ki geliştiricisi Halfbrick Studios’u da ünlü yapmıştı. Halfbrick sonrasında Jetpack Joyride, Temple Run ve Subway Surfers gibi yapımlarla başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.

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Fruit Ninja 2 aradan 10 yıl geçtikten sonra efsaneyi yeniden yaşatmaya geliyor. Ekranda beliren meyveleri sürükleme hareketiyle kestiğiniz oyun mekaniği aynen korunuyor. Bombaları kestiğinizde ise her şey başa dönüyor.

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Daha modern grafiklerle desteklenen Fruit Ninja 2 oyunu sezonlara da sahip olacak. Oyun içi elmas satın alarak veya tüm görevleri yaparak katılabileceğiniz sezonlarda çeşitli turnuvalar ve ödüller yer alıyor.

Solo olarak Arcade, Zen, Classic modları ile devam edebildiğiniz gibi mini oyunlar da oynayabiliyorsunuz. Çoklu oyunculu turnuvalar ise şampiyonluğa giden yolu size açıyor. Her arenanın kendine özgü arka plan ve müzikleri yer alıyor. Elmaslar toplayarak yeni karakterler ve kılıçların kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca büyüttüğünüz farklı meyveler de bölümlerde güçlendirmeler sağlıyor.

Fruit Ninja 2 - Fun Action Games Halfbrick Studios Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

Fruit Ninja 2 Halfbrick Oyunlar Ücretsiz 430.2 MB

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