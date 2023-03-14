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    Anlık Bildirim

    Yapay zekâ tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" tartışmalara yol açtı

    Yapay zekâ girdiği her sektörde karşıt seslere sebep oluyor. Bunun son örneği ise sanat dünyası. Yapay zekâ tarafından yaratılan "İnci Küpeli Kız" portresi sanat dünyasında tartışmalara neden oldu.
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    Sanat dünyasında yapay zekâ tartışması: AI İnci Küpeli Kız Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ (AI), girdiği her endüstri dalında derin etkilere neden oluyor ve tartışmalara yol açıyor. Bunun son örneği ise sanat camiası oldu. Hollanda'nın altın çağında Johannes Vermeer tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" (Girl with a Pearl Earring) tablosu, sanat tarihinin en bilinen tablolarından birisi. 1902'den beri Lahey'deki Mauritshuis koleksiyonunda bulunan tablonun şimdi AI tarafından yaratılan bir “rakibi” var.

    AI İnci Küpeli Kız, saygın bir müzeye asıldı

    Dijital sanatçı Julian van Dieken tarafından yapılan AI tablosunun sahipliği tartışmalara neden oldu. France 24'ün haberine göre, tablonun saygın Mauritshuis koleksiyonuna ait olup olmadığı ve kökenleri itibariyle sanat olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda sorular gündeme gelmiş durumda. Julian van Dieken resme "İncili Kızım" (My Girl with a Pearl) adını verirken Mauritshuis ise bu versiyonun kendilerine gönderilmesini talep etti. Tablo şu anda Mauritshuis’te sergileniyor.

    Mauritshuis basın sözcüsü Boris de Munnick, AFP'ye "Tartışmalı bir konu, bu yüzden insanlar onun yanında ya da karşısında. Bunu seçen insanlar tablonun yapay zeka tarafından yapıldığını biliyorlardı ve onu beğendiler, biz de yaratımı beğendik. Bu yüzden onu seçtik ve astık." dedi. Tabloyu yapan Julian van Dieken, üretken AI aracı Midjourney'i ve Photoshop'u kullandığını söylerken "Onu bir müzede görmek gerçeküstü” ifadelerini kullandı.

    Tartışmalar alevlendi

    Sanat dünyasında yapay zekâ tartışması: AI İnci Küpeli Kız Tam Boyutta Gör
    Hollandalı sanatçı Iris Compiet, Mauritshuis sergisinin Instagram hesabında bunun "utanç verici ve inanılmaz bir hakaret" olduğunu yazdı. Görünüşe göre bu fikre katılanların sayısı hayli fazla. Compiet verdiği bir demeçte "Bu hem Vermeer'in mirasına hem de çalışan tüm sanatçılara yapılmış bir hakarettir. Bunun bir müzeden gelmesi ise gerçek bir tokat gibi" ifadelerine yer verdi.

    Öte yandan Midjourney gibi üretken yapay zeka araçları esasında hiçbir şey üretmedikleri nedeniyle eleştiriliyor. Zira bu araçların tamamı önceki sanat eserleri veya olan veriler ile eğitiliyor. Araç, bu verilerden anlamlı bir bütün oluşturarak farklı bir versiyon ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok sanatçı bu araçların üretmiş olduğu ürünlerde kendilerine ait parçaların olduğunu bildirdi. Telif hakkı ihlali tartışmaları ise bu nedenden dolayı bir süredir devam ediyor.

    "Sanat nedir?"

    Sanat dünyasında yapay zekâ tartışması: AI İnci Küpeli Kız Tam Boyutta Gör
    Mauritshuis'den Munnick "Bu çok zor bir soru - sanat nedir ve ne sanat değildir?” dedi ancak koleksiyonunda üç Vermeer ve yaklaşık bir düzine Rembrandt bulunan müzenin, yapay zeka konusunda sanatsal bir açıklama yapmak gibi bir amacının olmadığının da altını çizdi.

    "Bizim görüşümüz, bunun güzel bir resim olduğu ve yaratıcı bir süreç olduğu yönünde. AI’ın bir sanat müzesine ait olup olmadığını tartışacak müze biz değiliz." Yine de "yakından bakınca çillerin biraz ürkütücü olduğunu görüyorsunuz" diye itiraf eden Munnick, Mauritshuis ziyaretçilerinin bu tablo nezdinde eşit derecede bölünmüş olduğunu da sözlerine ekledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Sonrakiler Yükleniyor
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