Yapay zekâ tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" tartışmalara yol açtı

AI İnci Küpeli Kız, saygın bir müzeye asıldı
Dijital sanatçı Julian van Dieken tarafından yapılan AI tablosunun sahipliği tartışmalara neden oldu. France 24'ün haberine göre, tablonun saygın Mauritshuis koleksiyonuna ait olup olmadığı ve kökenleri itibariyle sanat olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda sorular gündeme gelmiş durumda. Julian van Dieken resme "İncili Kızım" (My Girl with a Pearl) adını verirken Mauritshuis ise bu versiyonun kendilerine gönderilmesini talep etti. Tablo şu anda Mauritshuis’te sergileniyor.
Mauritshuis basın sözcüsü Boris de Munnick, AFP'ye "Tartışmalı bir konu, bu yüzden insanlar onun yanında ya da karşısında. Bunu seçen insanlar tablonun yapay zeka tarafından yapıldığını biliyorlardı ve onu beğendiler, biz de yaratımı beğendik. Bu yüzden onu seçtik ve astık." dedi. Tabloyu yapan Julian van Dieken, üretken AI aracı Midjourney'i ve Photoshop'u kullandığını söylerken "Onu bir müzede görmek gerçeküstü” ifadelerini kullandı.
Tartışmalar alevlendi
Öte yandan Midjourney gibi üretken yapay zeka araçları esasında hiçbir şey üretmedikleri nedeniyle eleştiriliyor. Zira bu araçların tamamı önceki sanat eserleri veya olan veriler ile eğitiliyor. Araç, bu verilerden anlamlı bir bütün oluşturarak farklı bir versiyon ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok sanatçı bu araçların üretmiş olduğu ürünlerde kendilerine ait parçaların olduğunu bildirdi. Telif hakkı ihlali tartışmaları ise bu nedenden dolayı bir süredir devam ediyor.
"Sanat nedir?"
"Bizim görüşümüz, bunun güzel bir resim olduğu ve yaratıcı bir süreç olduğu yönünde. AI’ın bir sanat müzesine ait olup olmadığını tartışacak müze biz değiliz." Yine de "yakından bakınca çillerin biraz ürkütücü olduğunu görüyorsunuz" diye itiraf eden Munnick, Mauritshuis ziyaretçilerinin bu tablo nezdinde eşit derecede bölünmüş olduğunu da sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez