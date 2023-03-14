Yapay zekâ tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" tartışmalara yol açtı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ (AI), girdiği her endüstri dalında derin etkilere neden oluyor ve tartışmalara yol açıyor. Bunun son örneği ise sanat camiası oldu. Hollanda'nın altın çağında Johannes Vermeer tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" (Girl with a Pearl Earring) tablosu, sanat tarihinin en bilinen tablolarından birisi. 1902'den beri Lahey'deki Mauritshuis koleksiyonunda bulunan tablonun şimdi AI tarafından yaratılan bir “rakibi” var.

AI İnci Küpeli Kız, saygın bir müzeye asıldı

Dijital sanatçı Julian van Dieken tarafından yapılan AI tablosunun sahipliği tartışmalara neden oldu. France 24'ün haberine göre, tablonun saygın Mauritshuis koleksiyonuna ait olup olmadığı ve kökenleri itibariyle sanat olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği konusunda sorular gündeme gelmiş durumda. Julian van Dieken resme "İncili Kızım" (My Girl with a Pearl) adını verirken Mauritshuis ise bu versiyonun kendilerine gönderilmesini talep etti. Tablo şu anda Mauritshuis’te sergileniyor.

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Mauritshuis basın sözcüsü Boris de Munnick, AFP'ye "Tartışmalı bir konu, bu yüzden insanlar onun yanında ya da karşısında. Bunu seçen insanlar tablonun yapay zeka tarafından yapıldığını biliyorlardı ve onu beğendiler, biz de yaratımı beğendik. Bu yüzden onu seçtik ve astık." dedi. Tabloyu yapan Julian van Dieken, üretken AI aracı Midjourney'i ve Photoshop'u kullandığını söylerken "Onu bir müzede görmek gerçeküstü” ifadelerini kullandı.

Tartışmalar alevlendi

Tam Boyutta Gör Hollandalı sanatçı Iris Compiet, Mauritshuis sergisinin Instagram hesabında bunun "utanç verici ve inanılmaz bir hakaret" olduğunu yazdı. Görünüşe göre bu fikre katılanların sayısı hayli fazla. Compiet verdiği bir demeçte "Bu hem Vermeer'in mirasına hem de çalışan tüm sanatçılara yapılmış bir hakarettir. Bunun bir müzeden gelmesi ise gerçek bir tokat gibi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Midjourney gibi üretken yapay zeka araçları esasında hiçbir şey üretmedikleri nedeniyle eleştiriliyor. Zira bu araçların tamamı önceki sanat eserleri veya olan veriler ile eğitiliyor. Araç, bu verilerden anlamlı bir bütün oluşturarak farklı bir versiyon ortaya koyuyor. Şimdiye kadar pek çok sanatçı bu araçların üretmiş olduğu ürünlerde kendilerine ait parçaların olduğunu bildirdi. Telif hakkı ihlali tartışmaları ise bu nedenden dolayı bir süredir devam ediyor.

"Sanat nedir?"

Tam Boyutta Gör Mauritshuis'den Munnick "Bu çok zor bir soru - sanat nedir ve ne sanat değildir?” dedi ancak koleksiyonunda üç Vermeer ve yaklaşık bir düzine Rembrandt bulunan müzenin, yapay zeka konusunda sanatsal bir açıklama yapmak gibi bir amacının olmadığının da altını çizdi.

"Bizim görüşümüz, bunun güzel bir resim olduğu ve yaratıcı bir süreç olduğu yönünde. AI’ın bir sanat müzesine ait olup olmadığını tartışacak müze biz değiliz." Yine de "yakından bakınca çillerin biraz ürkütücü olduğunu görüyorsunuz" diye itiraf eden Munnick, Mauritshuis ziyaretçilerinin bu tablo nezdinde eşit derecede bölünmüş olduğunu da sözlerine ekledi.

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Sanat dünyasında yapay zekâ tartışması: AI İnci Küpeli Kız