Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı

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Üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla sanat konusunda büyük tartışmalar yankılanıyor. Çoğu sanatçı, yapay zekanın sanat yapmadığını savunurken bazıları ise konuya daha modern bir şekilde yaklaşıyor. Öte yandan insan gözüyle çekilen fotoğrafların hakkını vermeye niyetli bir fotoğrafçı, yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf ile kazanarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Gerçek fotoğraf kazandı ve diskalifiye edildi

Miles Astray adındaki bir fotoğrafçı, prestijli bir yarışmada yapay zeka kategorisine kendi çektiği Flamingone adlı fotoğrafı gönderdi. Astray’ın oldukça etkileyici ve gerçeküstü görünen fotoğrafı, 1839 Ödülleri kapsamında jüri tarafından üçüncülükle ödüllendirildi. Fotoğraf halk oylamasında ise birincilik ödülünü aldı.

Astray, yarışmaya gerçek bir fotoğraf gönderdiğini iletmemişti. 38 yaşındaki fotoğrafçı, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin geleneksel fotoğraf yarışmalarını kazanmasının ardından motive olduğunu belirtti. Astray, fotoğrafın gerçek olduğunu açıkladıktan sonra aldığı para, madalya ve halkın seçimi ödülleri elinden alınarak diskalifiye edildi.

Tam Boyutta Gör Astray, yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar fotoğrafların, videoların ve seslerin gerçekliğini sorgulamak için pek bir nedenimiz yoktu. Bu durum bir gecede değişti ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Sorgulamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu, yapay zeka içeriğini etiketlemek ve işaretlemekten daha da önemli olacak bireysel bir sorumluluk. Doğanın hala makineyi yenebileceğini ve gerçek yaratıcıların gerçek çalışmalarının hala değerli olduğunu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

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Yarışmanın organizatörleri Astray'in "güçlü bir mesaj” verdiğini ancak kurallar gereği diskalifiye edildiğini söyledi. Organizatörler aynı zamanda “Bunun, yapay zeka konusunda endişeli olan diğer fotoğrafçılara farkındalık (ve umut) vereceğini umuyoruz." dedi.

Sanat ve yapay zeka tarafından tartışmalar bitecek gibi görünmüyor. Geçtiğimiz yıl prestijli fotoğrafçılık ödülünün yapay zekaya verildiği ortaya çıkmıştı. Alman sanatçı Boris Eldagsen, Sony Dünya Fotoğrafçılık ödülünü kazanarak ses getirmişti. Ayrıca Johannes Vermeer tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" (Girl with a Pearl Earring) tablosunun yapay zekalı bir versiyonu prestijli Mauritshuis’te sergilenmeye başlanmıştı. Bunlar, sanatçıların tepkileriyle karşılaşmıştı.

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Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı