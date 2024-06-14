Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı

Üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla sanat konusunda büyük tartışmalar yankılanıyor. Çoğu sanatçı, yapay zekanın sanat yapmadığını savunurken bazıları ise konuya daha modern bir şekilde yaklaşıyor. Öte yandan insan gözüyle çekilen fotoğrafların hakkını vermeye niyetli bir fotoğrafçı, yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf ile kazanarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Gerçek fotoğraf kazandı ve diskalifiye edildi
Miles Astray adındaki bir fotoğrafçı, prestijli bir yarışmada yapay zeka kategorisine kendi çektiği Flamingone adlı fotoğrafı gönderdi. Astray’ın oldukça etkileyici ve gerçeküstü görünen fotoğrafı, 1839 Ödülleri kapsamında jüri tarafından üçüncülükle ödüllendirildi. Fotoğraf halk oylamasında ise birincilik ödülünü aldı.
Astray, yarışmaya gerçek bir fotoğraf gönderdiğini iletmemişti. 38 yaşındaki fotoğrafçı, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin geleneksel fotoğraf yarışmalarını kazanmasının ardından motive olduğunu belirtti. Astray, fotoğrafın gerçek olduğunu açıkladıktan sonra aldığı para, madalya ve halkın seçimi ödülleri elinden alınarak diskalifiye edildi.
Yarışmanın organizatörleri Astray'in "güçlü bir mesaj” verdiğini ancak kurallar gereği diskalifiye edildiğini söyledi. Organizatörler aynı zamanda “Bunun, yapay zeka konusunda endişeli olan diğer fotoğrafçılara farkındalık (ve umut) vereceğini umuyoruz." dedi.
Sanat ve yapay zeka tarafından tartışmalar bitecek gibi görünmüyor. Geçtiğimiz yıl prestijli fotoğrafçılık ödülünün yapay zekaya verildiği ortaya çıkmıştı. Alman sanatçı Boris Eldagsen, Sony Dünya Fotoğrafçılık ödülünü kazanarak ses getirmişti. Ayrıca Johannes Vermeer tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" (Girl with a Pearl Earring) tablosunun yapay zekalı bir versiyonu prestijli Mauritshuis’te sergilenmeye başlanmıştı. Bunlar, sanatçıların tepkileriyle karşılaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.