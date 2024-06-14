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    Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı

    Yapay zekaların yarıştığı bir fotoğraf yarışmasında sürpriz bir kazanan ortaya çıktı. Bir fotoğrafçı, gerçek fotoğrafıyla yarışmaya katılarak birinci oldu, ardından ise diskalifiye edildi.

    Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı Tam Boyutta Gör

    Üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla sanat konusunda büyük tartışmalar yankılanıyor. Çoğu sanatçı, yapay zekanın sanat yapmadığını savunurken bazıları ise konuya daha modern bir şekilde yaklaşıyor. Öte yandan insan gözüyle çekilen fotoğrafların hakkını vermeye niyetli bir fotoğrafçı, yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf ile kazanarak tartışmaları yeniden alevlendirdi.

    Gerçek fotoğraf kazandı ve diskalifiye edildi

    Miles Astray adındaki bir fotoğrafçı, prestijli bir yarışmada yapay zeka kategorisine kendi çektiği Flamingone adlı fotoğrafı gönderdi. Astray’ın oldukça etkileyici ve gerçeküstü görünen fotoğrafı, 1839 Ödülleri kapsamında jüri tarafından üçüncülükle ödüllendirildi. Fotoğraf halk oylamasında ise birincilik ödülünü aldı.

    Astray, yarışmaya gerçek bir fotoğraf gönderdiğini iletmemişti. 38 yaşındaki fotoğrafçı, yapay zeka tarafından üretilen görüntülerin geleneksel fotoğraf yarışmalarını kazanmasının ardından motive olduğunu belirtti. Astray, fotoğrafın gerçek olduğunu açıkladıktan sonra aldığı para, madalya ve halkın seçimi ödülleri elinden alınarak diskalifiye edildi.

    Yapay zekaların yarıştığı yarışmayı gerçek bir fotoğraf kazandı Tam Boyutta Gör
    Astray, yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar fotoğrafların, videoların ve seslerin gerçekliğini sorgulamak için pek bir nedenimiz yoktu. Bu durum bir gecede değişti ve buna uyum sağlamamız gerekiyor. Sorgulamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu, yapay zeka içeriğini etiketlemek ve işaretlemekten daha da önemli olacak bireysel bir sorumluluk. Doğanın hala makineyi yenebileceğini ve gerçek yaratıcıların gerçek çalışmalarının hala değerli olduğunu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

    Yarışmanın organizatörleri Astray'in "güçlü bir mesaj” verdiğini ancak kurallar gereği diskalifiye edildiğini söyledi. Organizatörler aynı zamanda “Bunun, yapay zeka konusunda endişeli olan diğer fotoğrafçılara farkındalık (ve umut) vereceğini umuyoruz." dedi.

    Sanat ve yapay zeka tarafından tartışmalar bitecek gibi görünmüyor. Geçtiğimiz yıl prestijli fotoğrafçılık ödülünün yapay zekaya verildiği ortaya çıkmıştı. Alman sanatçı Boris Eldagsen, Sony Dünya Fotoğrafçılık ödülünü kazanarak ses getirmişti. Ayrıca Johannes Vermeer tarafından yapılan "İnci Küpeli Kız" (Girl with a Pearl Earring) tablosunun yapay zekalı bir versiyonu prestijli Mauritshuis’te sergilenmeye başlanmıştı. Bunlar, sanatçıların tepkileriyle karşılaşmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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