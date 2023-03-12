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    Anlık Bildirim

    ChatGPT ile Game of Thrones'u yeniden yazmak: Senaristleri bekleyen tehlike

    Game of Thrones'un böyle bitmemesini dileyen milyonlarca hayrandan biri miydiniz? Görünüşe göre bu tip sevilemeyen sonların anahtarı ChatGPT gibi üretken yapay zekalarda olabilir.
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    ChatGPT, senaristleri bekleyen en büyük tehlike olabilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman, ChatGPT'nin "etkileşimli" eğlence deneyimini geliştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. The Hollywood Reporter tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre Brockman, teknolojilerinin kusursuz olmayan ancak "hevesli ve asla uyumayan" bir asistan ordusu gibi nitelendiriyor.

    Greg Brockman, 2023 South by Southwest (SXSW) etkinliğinde "Belki insanlar hala Game of Thrones'un son sezonu için üzgündür. Yapay zekanızdan farklı bir şekilde ilerleyen yeni bir son yapmasını isteyebileceğinizi ve hatta belki de kendinizi ana karakter olarak oraya koyabileceğinizi hayal edin. Eğlence böyle bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

    Hollywood, ChatGPT'nin TV ve film yapım süreci üzerinde yaratabileceği potansiyel etkiyi - hem iyi hem de kötü - düşünmeye başlamış durumda. Writers Guild of America West gibi kuruluşlar "yazarlar için ek koruma gerektirmesi durumunda ChatGPT ve benzer teknolojilerin gelişimini izlediklerini" ifade ederken senaristler, ChatGPT'yi çalışmalarının yerini almaktan ziyade yazma sürecine yardımcı olacak bir araç olarak görebileceklerini söylüyor.

    ChatGPT, insanın istenmediği işleri ele geçirecek

    ChatGPT, senaristleri bekleyen en büyük tehlike olabilir Tam Boyutta Gör
    SXSW paneli sırasında Brockman, ChatGPT'nin en çok içerik moderasyonu gibi kullanıcıların "ilk etapta insan yargısı istemediği" iş türlerini ele geçireceğini söyledi. Brockman’e göre ChatGPT, hayatın her yönünü bir şekilde güçlendirebilir. 'Bunu istemiyorum' diyecek insanlar veya şirketlerin olacağı ancak bunun bir sorun olmadığını ifade eden Brockman, yapay zekayı tıpkı cep telefonu gibi, mantıklı olduğunda kullanılabilecek bir araç olarak görmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

    Hollywood ve üretken yapay zeka eksenine dönersek, bunlara karşı olanlar da yok değil. Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg’e göre bu tip araçlar tamamıyla ruhsuz. Spielberg vermiş olduğu bir röportajda "Bilgisayar tarafından değil, bir insan tarafından yaratılan her şeyi seviyorum. Ruh hayal edilemez ve tarif edilemez. Aynı şekilde herhangi bir algoritma tarafından yaratılamaz. Ruh, sadece hepimizin içinde var olan bir şeydir.” dedi.

    Kaynakça https://www.hollywoodreporter.com/business/digital/chatgpt-game-of-thrones-openai-greg-brockman-1235348099/ https://interestingengineering.com/innovation/upset-with-game-of-thrones-chatgpt-could-help
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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