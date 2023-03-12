ChatGPT ile Game of Thrones'u yeniden yazmak: Senaristleri bekleyen tehlike

Greg Brockman, 2023 South by Southwest (SXSW) etkinliğinde "Belki insanlar hala Game of Thrones'un son sezonu için üzgündür. Yapay zekanızdan farklı bir şekilde ilerleyen yeni bir son yapmasını isteyebileceğinizi ve hatta belki de kendinizi ana karakter olarak oraya koyabileceğinizi hayal edin. Eğlence böyle bir şey olacak” ifadelerini kullandı.
Hollywood, ChatGPT'nin TV ve film yapım süreci üzerinde yaratabileceği potansiyel etkiyi - hem iyi hem de kötü - düşünmeye başlamış durumda. Writers Guild of America West gibi kuruluşlar "yazarlar için ek koruma gerektirmesi durumunda ChatGPT ve benzer teknolojilerin gelişimini izlediklerini" ifade ederken senaristler, ChatGPT'yi çalışmalarının yerini almaktan ziyade yazma sürecine yardımcı olacak bir araç olarak görebileceklerini söylüyor.
ChatGPT, insanın istenmediği işleri ele geçirecek
Hollywood ve üretken yapay zeka eksenine dönersek, bunlara karşı olanlar da yok değil. Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg’e göre bu tip araçlar tamamıyla ruhsuz. Spielberg vermiş olduğu bir röportajda "Bilgisayar tarafından değil, bir insan tarafından yaratılan her şeyi seviyorum. Ruh hayal edilemez ve tarif edilemez. Aynı şekilde herhangi bir algoritma tarafından yaratılamaz. Ruh, sadece hepimizin içinde var olan bir şeydir.” dedi.Kaynakça https://www.hollywoodreporter.com/business/digital/chatgpt-game-of-thrones-openai-greg-brockman-1235348099/ https://interestingengineering.com/innovation/upset-with-game-of-thrones-chatgpt-could-help Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez