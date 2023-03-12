ChatGPT ile Game of Thrones'u yeniden yazmak: Senaristleri bekleyen tehlike

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman, ChatGPT'nin "etkileşimli" eğlence deneyimini geliştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. The Hollywood Reporter tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre Brockman, teknolojilerinin kusursuz olmayan ancak "hevesli ve asla uyumayan" bir asistan ordusu gibi nitelendiriyor.

Greg Brockman, 2023 South by Southwest (SXSW) etkinliğinde "Belki insanlar hala Game of Thrones'un son sezonu için üzgündür. Yapay zekanızdan farklı bir şekilde ilerleyen yeni bir son yapmasını isteyebileceğinizi ve hatta belki de kendinizi ana karakter olarak oraya koyabileceğinizi hayal edin. Eğlence böyle bir şey olacak” ifadelerini kullandı.

Hollywood, ChatGPT'nin TV ve film yapım süreci üzerinde yaratabileceği potansiyel etkiyi - hem iyi hem de kötü - düşünmeye başlamış durumda. Writers Guild of America West gibi kuruluşlar "yazarlar için ek koruma gerektirmesi durumunda ChatGPT ve benzer teknolojilerin gelişimini izlediklerini" ifade ederken senaristler, ChatGPT'yi çalışmalarının yerini almaktan ziyade yazma sürecine yardımcı olacak bir araç olarak görebileceklerini söylüyor.

ChatGPT, insanın istenmediği işleri ele geçirecek

Tam Boyutta Gör SXSW paneli sırasında Brockman, ChatGPT'nin en çok içerik moderasyonu gibi kullanıcıların "ilk etapta insan yargısı istemediği" iş türlerini ele geçireceğini söyledi. Brockman’e göre ChatGPT, hayatın her yönünü bir şekilde güçlendirebilir. 'Bunu istemiyorum' diyecek insanlar veya şirketlerin olacağı ancak bunun bir sorun olmadığını ifade eden Brockman, yapay zekayı tıpkı cep telefonu gibi, mantıklı olduğunda kullanılabilecek bir araç olarak görmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Microsoft: GPT-4’ün video yetenekleriyle birlikte gelecek 1 gün önce eklendi

Hollywood ve üretken yapay zeka eksenine dönersek, bunlara karşı olanlar da yok değil. Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg’e göre bu tip araçlar tamamıyla ruhsuz. Spielberg vermiş olduğu bir röportajda "Bilgisayar tarafından değil, bir insan tarafından yaratılan her şeyi seviyorum. Ruh hayal edilemez ve tarif edilemez. Aynı şekilde herhangi bir algoritma tarafından yaratılamaz. Ruh, sadece hepimizin içinde var olan bir şeydir.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT, senaristleri bekleyen en büyük tehlike olabilir