Gençlere ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri için Genç Kart uygulaması başladı!

Genç Kart nedir?
Genç Kart, 18 yaşındaki gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilmesi için hayata geçirildi. Genç Kart sahipleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi etkinliklerine ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilecek. Genç Kart sahipleri, bu etkinliklere bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz katılım imkanı elde edecek. Ayrıca Genç kart sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.
Kimler Genç Kart alabilir?
18 yaşındaki tüm gençler Genç Kart alabilir. Genç Kart’lar bir yıl süreyle geçerli olacak.
Genç Kart nasıl alınır?
18 yaşındaki gençler, e-Devlet'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan “GençKart İşlemleri” sayfasını ziyaret ederek Genç Kart başvurusu yapabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.