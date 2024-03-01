Gençlere ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleri için Genç Kart uygulaması başladı!

Tam Boyutta Gör Gençlerin kültür ve sanat etkinliklerinden ücretsiz olarak yararlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Genç Kart uygulaması hayata geçiriliyor. Genç Kart uygulamasının başlatılması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genç Kart nedir?

Genç Kart, 18 yaşındaki gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilmesi için hayata geçirildi. Genç Kart sahipleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi etkinliklerine ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilecek. Genç Kart sahipleri, bu etkinliklere bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz katılım imkanı elde edecek. Ayrıca Genç kart sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.

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Kimler Genç Kart alabilir?

18 yaşındaki tüm gençler Genç Kart alabilir. Genç Kart’lar bir yıl süreyle geçerli olacak.

Genç Kart nasıl alınır?

18 yaşındaki gençler, e-Devlet'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan “GençKart İşlemleri” sayfasını ziyaret ederek Genç Kart başvurusu yapabiliyor.

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Genç Kart nedir? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?