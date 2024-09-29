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    Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor

    Hipnotik veri görselleştirmeleriyle dijital sanat dünyasının yıldızı haline gelen Türk sanatçı Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka müzesi Datalan’ı 2025’te Los Angeles’ta açıyor.

    Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor Tam Boyutta Gör
    Hipnotik veri görselleştirmeleriyle dijital sanat dünyasının yıldızı haline gelen Türk sanatçı Refik Anadol, 2025 yılında Los Angeles’ta kapılarını açacak olan Dataland ile yapay zeka sanat eserlerine kalıcı bir ev sağlayacak. Bu yenilikçi müze, kurucu ortaklardan olan Refik Anadol’un son on yılda sanat dünyasına sunduğu, algoritmik sanatın en çarpıcı örneklerinin sergileneceği bir merkez olacak.

    Yapay zeka için müze açılıyor

    Müze, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry'nin tasarladığı Grand L.A. içinde yer alacak. Geliştiriciler, müzenin statik sergiler için bir alandan daha fazlası olmayı hedeflediğini söylüyor. Kurucu ortaklardan Refik Anadol, yapay zekayı yeni bir tür “pigment”, yani veriyi hayata geçirmek için kullanılan bir araç olarak tanımlıyor.

    Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor Tam Boyutta Gör
    Bir süredir ABD’de yaşayan Anadol, 2014 yılında ortağı Efsun Erkılıç ile birlikte Refik Anadol Studio'yu kurmuştu. Bu ikili devasa veri kümelerinden çarpıcı görüntüler yaratarak yeni bir sanat türüne öncülük etmişti. Bu veri kümelerinde hava durumundan şehir gürültüsüne kadar çok sayıda gerçek dünya bilgileri yer alıyor.

    Anadol’un yapay zeka ile harmanlanan en dikkat çeken eseri ise hiç şüphesiz Unsupervised. New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA)bulunan 138 bin sanat eseri koleksiyonuna dayanan Unsupervised’ın “yapay zeka MoMA koleksiyonunu gördükten sonra ne hayal ederdi?” sorusuna cevap aradığı belirtiliyor.

    20.000 metrekarelik bir müze olacak Dataland ise Large Nature Model (Büyük Doğa Modeli) adı verilen yapay zeka modelini kullanacak. Bu model, Smithsonian, Londra Doğal Tarih Müzesi, Cornell Ornitoloji Laboratuvarı gibi partner kurumlardan elde edilen verileri kullanacak. Eserler de bu veriler üzerinde inşa edilecek. Dataland yapay zekanın yaratıcı potansiyelini keşfedecek olsa da Anadol, teknolojiyi çevreleyen toplumsal kaygıların da farkında.

    Hatırlanacağı zere Los Angeles, geçen yıl yapay zekanın insan sanatçıların yerini almasına ilişkin endişelere odaklanan yazar grevinin merkezindeydi. Anadol, yapay zekanın kendisi için bir ikame değil, birlikte üretme aracı olduğunu söylüyor. Öte yandan müzenin açılışı ile birlikte şimdiden büyük bir “yapay zeka ve sanat” tartışması çıkacağını söyleyebiliriz. Sanat dünyasının bir kısmı yapay zekanın ürettiklerinin “sanat” olarak tanımlanamayacağına inanırken etik sorunların olduğunu belirtiyor.

    Kaynakça https://news.artnet.com/art-world/refik-anadol-ai-museum-dataland-2543122 https://san.com/cc/worlds-first-ai-art-museum-to-open-in-los-angeles-in-2025/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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