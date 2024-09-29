Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor

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Tam Boyutta Gör Hipnotik veri görselleştirmeleriyle dijital sanat dünyasının yıldızı haline gelen Türk sanatçı Refik Anadol, 2025 yılında Los Angeles’ta kapılarını açacak olan Dataland ile yapay zeka sanat eserlerine kalıcı bir ev sağlayacak. Bu yenilikçi müze, kurucu ortaklardan olan Refik Anadol’un son on yılda sanat dünyasına sunduğu, algoritmik sanatın en çarpıcı örneklerinin sergileneceği bir merkez olacak.

Yapay zeka için müze açılıyor

Müze, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry'nin tasarladığı Grand L.A. içinde yer alacak. Geliştiriciler, müzenin statik sergiler için bir alandan daha fazlası olmayı hedeflediğini söylüyor. Kurucu ortaklardan Refik Anadol, yapay zekayı yeni bir tür “pigment”, yani veriyi hayata geçirmek için kullanılan bir araç olarak tanımlıyor.

Tam Boyutta Gör Bir süredir ABD’de yaşayan Anadol, 2014 yılında ortağı Efsun Erkılıç ile birlikte Refik Anadol Studio'yu kurmuştu. Bu ikili devasa veri kümelerinden çarpıcı görüntüler yaratarak yeni bir sanat türüne öncülük etmişti. Bu veri kümelerinde hava durumundan şehir gürültüsüne kadar çok sayıda gerçek dünya bilgileri yer alıyor.

Anadol’un yapay zeka ile harmanlanan en dikkat çeken eseri ise hiç şüphesiz Unsupervised. New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA)bulunan 138 bin sanat eseri koleksiyonuna dayanan Unsupervised’ın “yapay zeka MoMA koleksiyonunu gördükten sonra ne hayal ederdi?” sorusuna cevap aradığı belirtiliyor.

20.000 metrekarelik bir müze olacak Dataland ise Large Nature Model (Büyük Doğa Modeli) adı verilen yapay zeka modelini kullanacak. Bu model, Smithsonian, Londra Doğal Tarih Müzesi, Cornell Ornitoloji Laboratuvarı gibi partner kurumlardan elde edilen verileri kullanacak. Eserler de bu veriler üzerinde inşa edilecek. Dataland yapay zekanın yaratıcı potansiyelini keşfedecek olsa da Anadol, teknolojiyi çevreleyen toplumsal kaygıların da farkında.

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Hatırlanacağı zere Los Angeles, geçen yıl yapay zekanın insan sanatçıların yerini almasına ilişkin endişelere odaklanan yazar grevinin merkezindeydi. Anadol, yapay zekanın kendisi için bir ikame değil, birlikte üretme aracı olduğunu söylüyor. Öte yandan müzenin açılışı ile birlikte şimdiden büyük bir “yapay zeka ve sanat” tartışması çıkacağını söyleyebiliriz. Sanat dünyasının bir kısmı yapay zekanın ürettiklerinin “sanat” olarak tanımlanamayacağına inanırken etik sorunların olduğunu belirtiyor.

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Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor