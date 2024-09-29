Refik Anadol, dünyanın ilk yapay zeka sanat müzesini açıyor

Yapay zeka için müze açılıyor
Müze, dünyaca ünlü mimar Frank Gehry'nin tasarladığı Grand L.A. içinde yer alacak. Geliştiriciler, müzenin statik sergiler için bir alandan daha fazlası olmayı hedeflediğini söylüyor. Kurucu ortaklardan Refik Anadol, yapay zekayı yeni bir tür “pigment”, yani veriyi hayata geçirmek için kullanılan bir araç olarak tanımlıyor.
Anadol’un yapay zeka ile harmanlanan en dikkat çeken eseri ise hiç şüphesiz Unsupervised. New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA)bulunan 138 bin sanat eseri koleksiyonuna dayanan Unsupervised’ın “yapay zeka MoMA koleksiyonunu gördükten sonra ne hayal ederdi?” sorusuna cevap aradığı belirtiliyor.
20.000 metrekarelik bir müze olacak Dataland ise Large Nature Model (Büyük Doğa Modeli) adı verilen yapay zeka modelini kullanacak. Bu model, Smithsonian, Londra Doğal Tarih Müzesi, Cornell Ornitoloji Laboratuvarı gibi partner kurumlardan elde edilen verileri kullanacak. Eserler de bu veriler üzerinde inşa edilecek. Dataland yapay zekanın yaratıcı potansiyelini keşfedecek olsa da Anadol, teknolojiyi çevreleyen toplumsal kaygıların da farkında.
Hatırlanacağı zere Los Angeles, geçen yıl yapay zekanın insan sanatçıların yerini almasına ilişkin endişelere odaklanan yazar grevinin merkezindeydi. Anadol, yapay zekanın kendisi için bir ikame değil, birlikte üretme aracı olduğunu söylüyor. Öte yandan müzenin açılışı ile birlikte şimdiden büyük bir “yapay zeka ve sanat” tartışması çıkacağını söyleyebiliriz. Sanat dünyasının bir kısmı yapay zekanın ürettiklerinin “sanat” olarak tanımlanamayacağına inanırken etik sorunların olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://news.artnet.com/art-world/refik-anadol-ai-museum-dataland-2543122 https://san.com/cc/worlds-first-ai-art-museum-to-open-in-los-angeles-in-2025/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu