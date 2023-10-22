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    Google, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği sonucunda Türkiye’nin Hazineleri adında yeni bir sayfa açtı.

    Dünyanın en büyük arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği sonucunda Türkiye’nin Hazineleri adında yeni bir sayfa açtı.

    Google, “Türkiye’nin Hazineleri” adında bir sayfa açtı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük arama motoru Google, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği sonucunda Türkiye’nin Hazineleri adında yeni bir sayfa açtı.

    Google Arts & Culture ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde açılan sayfa için “Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin kültür mirasını ve zengin mutfağını Google Arts & Culture ile keşfedin. Uzmanlarca hazırlanan 70’den fazla hikaye, Street View teknolojisi ile ilk defa çekilen 20 müze ve ören yeri ve tarihçi Bettany Hughes tarafından hazırlanan videolarla Türkiye’nin kültürel ve gastronomi hazinelerini keşfedin. Bu proje T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.” şeklinde açıklama yapıldı.

    Türkiye’nin çok geniş kültürü hem görsel hem yazılı hem de videolar ile tanıtılıyor.

    “100 Yıl Önce Türkiye Bir Cumhuriyet Oldu” bölümünde Türkiye’nin kuruluşu ve öncesi anlatılıyor.

    “Türkiye’de Görülmesi Gereken 5 Antik Şehir” başlığında antik kent ve yörelerle beraber yeme içme üzerine de bolca bilgiler veriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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