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Dünyanın en büyük arama motoru Google, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı iş birliği sonucunda Türkiye’nin Hazineleri adında yeni bir sayfa açtı.

Google Arts & Culture ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde açılan sayfa için “Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin kültür mirasını ve zengin mutfağını Google Arts & Culture ile keşfedin. Uzmanlarca hazırlanan 70’den fazla hikaye, Street View teknolojisi ile ilk defa çekilen 20 müze ve ören yeri ve tarihçi Bettany Hughes tarafından hazırlanan videolarla Türkiye’nin kültürel ve gastronomi hazinelerini keşfedin. Bu proje T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.” şeklinde açıklama yapıldı.

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Türkiye’nin çok geniş kültürü hem görsel hem yazılı hem de videolar ile tanıtılıyor.

“100 Yıl Önce Türkiye Bir Cumhuriyet Oldu” bölümünde Türkiye’nin kuruluşu ve öncesi anlatılıyor.

“Türkiye’de Görülmesi Gereken 5 Antik Şehir” başlığında antik kent ve yörelerle beraber yeme içme üzerine de bolca bilgiler veriliyor.

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Google, “Türkiye’nin Hazineleri” adında bir sayfa açtı