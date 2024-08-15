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    Yapay zeka, sanatı tanınmayacak kadar değiştirecek

    En yeni yapay zeka modelleri son derece gerçekçi sahneler üretebiliyor. Film yapımı ve VFX alanında uzman olan profesyonellere göre yapay zeka, sanatı tanınmayacak kadar değiştirecek.
    Yapay zeka, sanatı tanınmayacak kadar değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka modelleri günümüzde hem görsel hem ses hem de video anlamında harikalar yarattığına şahit oluyoruz. Peki, bu modeller film ve TV endüstrisini değiştirecek mi? Film yapımı ve VFX alanında uzman olan profesyonellere kısa vadede bu olmayacak. Ancak uzun vadede değişim, tam anlamıyla hayal gücümüzün ötesine geçebilir.

    Yapay zeka sanatına hazırlıklı olmalıyız

    SIGGRAPH'te düzenlenen bir panelde konu hakkında konuşan uzmanlar radikal bir değişime hazırlıklı olmamız gerektiği söylüyor. Ancak bu radikal değişim için halen vakit var. Uzmanlar, mevcuttaki herhangi bir yapay zekanın tek tıklamayla nihai bir VFX çekimi yapamayacağını ve bunun imkansız olduğunu söylüyorlar, en azından şimdilik.

    Yapay zeka, sanatı tanınmayacak kadar değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bazıları ise dil bariyerinin aşılmasının çok zor olduğunu söylüyor. Bir düşünün, insanların yaptığı her şey için bir kelime karşılığı yok. Evet, yoga pozları veya bale pozları gibi tanımlayabileceğimiz şeyler var ancak yaptığımız şeylerin çoğu için adlandırmalarımız yok. Zaten buna gerek de duymuyoruz. Bu durum yapay zeka modellerine hayal ettiklerimizi ürettirme noktasında zorluk yaşatıyor.

    Bazı uzmanlar yapay zekanın bildiğimiz anlamda filmlerin yapımında değil de tamamen yeni bir eğlence türü için kullanılacağını düşünüyor. Ancak yine de yapay zeka tarafından üretilen görüntüler ve aktörlerin olduğu filmlerin piyasaya çıkacağı ve insanların da bunları kabul edecekleri belirtiliyor. Buradaki kabullenme ise ortaya konan iş ile ilgili olacak. Zira eğlence türlerinde en önemli şey verilen hikayedir. Eğer hikaye iyiyse, karakterler oturmuşsa ve insanlar bu karakterlere bağlanabiliyorsa filmin yapay zeka ile üretilmiş olmasının bir önemi kalmayacak, zira insanlar izlerken keyif alacak. Elbette tüm bu süreçte bolca felsefi tartışma da olacak. Tamamen yapay zeka tarafından üretilen bir film, sanat sayılabilecek mi? Yoksa yapay zeka sayesinde sanatın tanımı da bilmediğimiz bir şekilde değişecek mi?

    Bir sanat dergisi olan The Studio'nun Haziran 1893 tarihli sayısında (sayfa 96-105) “Fotoğraf Makinesi Sanatın Dostu mu Düşmanı mı?” başlığıyla bir yazı kaleme alınmıştı. Şimdi benzer bir soruyu 130 yıl sonra soruyoruz: Bir makine, güzel ve gerçeğe yakın bir görüntü üretebiliyorsa bu, “gerçek” sanatın değerini düşürür mü? Hızla gelişen görüntü, ses ve kelime üretebilme yeteneğiyle yapay zekanın etkisinin bu on yılın kültürel yaşamında belirleyici bir değişim olacağı şimdiden çok bariz. Daha az kesin olan ise bu değişimin kutlanacak ya da korkulacak bir şey olup olmadığı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/08/14/filmmakers-say-ai-will-change-the-art-perhaps-beyond-recognition/ https://archive.org/details/sim_studio-an-illustrated-magazine-of-fine-and-applied-art_1893_1/page/96/mode/2up
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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