Samsung Türkiye'den Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel sergi!

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Samsung dART Platformu, ‘‘Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi’’ ile Cumhuriyetin 100. Yılını Kutluyor

Samsung Electronics Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak amacıyla, genç dijital sanatçıları da destekleyen özel bir sergi düzenliyor. "Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi" ismiyle gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, genç sanatçılara eserlerini sergileme ve dijital sanatlar alanında kendilerini ifade etme fırsatı sunacak.

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‘‘Yüz Yılın Sanatı: Dijital Sanat Sergisi’’ Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Özçetin, dijital sanatlar küratörü Esra Özkan ve dijital sanatçı, sanat tarihçisi Hakan Yılmaz'dan oluşan değerlendirme ekibi ile seçilecek eserlerden oluşacak. Serginin amacı, Cumhuriyetin derin mirasını ve tarihsel süreçte gerçekleştirilen önemli adımları öne çıkarırken, genç sanatçıları dijital sanatın sunduğu olanaklarla geçmişle gelecek arasında ilham veren bir köprü kurmak olduğu aktarıldı..

Başvuru yöntemi ve tarihleri:

38 yaşını aşmamış, dijital sanatlar alanında üretim yapmış ve bu alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dart@samsung.com adresine e-posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Başvurular, Esra Özkan, Hakan Yılmaz ve Burak Özçetin'den oluşan seçici ekip tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecek:

Hikaye/Metin : Biçim-içerik ilişkisi, eserin adı, metni ve eser arasındaki korelasyonlar incelenecek.

: Biçim-içerik ilişkisi, eserin adı, metni ve eser arasındaki korelasyonlar incelenecek. Kompozisyon : Eser metninde anlatılan hikaye ile oluşturulan kompozisyonun ilişkisi değerlendirilecek.

: Eser metninde anlatılan hikaye ile oluşturulan kompozisyonun ilişkisi değerlendirilecek. Teknoloji Kullanımı : Üretim kalitesi, teknik yeterlilik ve eserin tamamlanma şekli göz önünde bulundurulacak.

: Üretim kalitesi, teknik yeterlilik ve eserin tamamlanma şekli göz önünde bulundurulacak. Estetik: Eserin görsel uyumu, renk seçimi, doku ve genel tasarım estetiği değerlendirme kriteri olarak ele alınacak.

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Cumhuriyetin yüzüncü yılı sergi ile kutlanıyor