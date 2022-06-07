Sancar SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) denize indirildi

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İHA’ların gökyüzündeki başarısının ardından denizlerde de insansız araçlara önem verilmeye başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mavi Vatan’ı savunmada kullanacağı Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı (Sancar SİDA) denize indirildi.

Sancar SİDA, Yonca-Onuk Tersanesi ve HAVELSAN iş birliğiyle geliştirildi. Bugün Sancar SİDA’nın denize indirilme töreni yapıldı.

Sancar SİDA, insanlı görevlerin riskli olduğu görevlerde kullanılacak. 40 saat seyir süresine ve azami 40 knot sürat değerine sahip. Sancar SİDA; keşif, gözetleme, su üstü harbi ve mayına karşı tedbir görevlerinde kullanılacak. Üzerinde UMTAS ve L-UMTAS füze sistemleri yer alacak.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA’larda elde edilen tecrübe ve başarıyı SİDA’larda da göstererek dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açısından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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Sancar SİDA özellikleri

12,7 metre boyunda.

Deplasmanı 9 ton.

Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir sıasına sahip.

4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek.

40 saat seyir yapabilecek.

Modüler yapıda olacak.

12.7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi

2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu

MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler

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