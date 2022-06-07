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    Anlık Bildirim

    Sancar SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) denize indirildi

    İHA'ların ardından SİDA'ların da yoğun şekilde kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda geliştirilen Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı deniz indirildi. Sancar SİDA özellikleri neler?
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    Sancar SİDA özellikleri neler?
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    İHA’ların gökyüzündeki başarısının ardından denizlerde de insansız araçlara önem verilmeye başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mavi Vatan’ı savunmada kullanacağı Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı (Sancar SİDA) denize indirildi.

    Sancar SİDA, Yonca-Onuk Tersanesi ve HAVELSAN iş birliğiyle geliştirildi. Bugün Sancar SİDA’nın denize indirilme töreni yapıldı.

    Sancar SİDA, insanlı görevlerin riskli olduğu görevlerde kullanılacak. 40 saat seyir süresine ve azami 40 knot sürat değerine sahip. Sancar SİDA; keşif, gözetleme, su üstü harbi ve mayına karşı tedbir görevlerinde kullanılacak. Üzerinde UMTAS ve L-UMTAS füze sistemleri yer alacak.

    Sancar SİDA özellikleri neler?
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA’larda elde edilen tecrübe ve başarıyı SİDA’larda da göstererek dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    “SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açısından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

    Sancar SİDA özellikleri

    • 12,7 metre boyunda.
    • Deplasmanı 9 ton.
    • Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir sıasına sahip.
    • 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek.
    • 40 saat seyir yapabilecek.
    • Modüler yapıda olacak.
    • 12.7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi
    • 2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu
    • MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 4 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 5 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 6 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 hafta önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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