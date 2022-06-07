Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında yerli savunma sanayi ürünleri sergileniyor. Yerli savunma sanayi firmaları yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022’de yeni süpersonik İHA’yı ilk kez sergiledi. Ayrıca ANKA İHA ve AKSUNGUR İHA'ya eklenecek yeni mühimmatlar hakkında bilgi paylaşıldı.

ANKA’da bugüne kadar MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları kullanılıyordu. Anka’da artık Kuzgun, Şimşek ve Kayı isimli yeni mühimmatlar da kullanılacak.

Türkiye'nin yeni İHA'sı Kargı ilk kez sergilendi 10 sa. önce eklendi

ANKA'ya Kunzgun mühimmatı entegre edilecek

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun’un ANKA’ya entegrasyon çalışmaları hakkında bilgi veren TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, “Yeni bir mühimmatımız daha var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun diğerlerinden daha ağır, 100 kilogram kadar. 60 ila 90 kilogram kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı itkisi var, jet motorlu itkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu ay içinde entegrasyonunu tamamlamış olacağız.” dedi. İHA'lar için geliştirilen Kuzgun mühimmatlarının en ağır versiyonunu olan Kuzgun-SS’nin yakın zamanda AKSUNGUR’da test edilmesi planlanıyor. Ayrıca bu sene içerisinde bir insansız deniz aracından Kuzgun'un katı yakıtlı versiyonunun atışı yapılacak.

KUZGUN özellikleri Mühimmat KUZGUN-SS KUZGUN-TJ KUZGUN-KY Menzil 110+ km/40+ km/100+ km* 180+ km* -/-/40+ km Harp Başlığı 60 kg 30 kg 30 kg Hedeften Sapma Oranı (CEP) 1-10 m 1-10 m 1-10 m

TUSAŞ'tan süpersonik İHA

TUSAŞ’ın geliştirdiği sahte hedef İHA’sı Şimşek, ANKA’ya entegre edilecek. Şimşek 0,9 mach hıza çıkacak. Sahte hedef uçağı olarak görev yapacak. Düşman radarlarının kafasını karıştıracak. Şimşek’e MAM-L’de kullanılan harp başlığı entegre edildi ve yakın zamanda kamikaze olarak da görev yapabilecek. TUSAŞ daha güçlü bir motor kullanarak süpersonik hıza çıkmayı hedefliyor. Bu sayede füzeleri taklit edebilen bir süpersonik İHA ortaya çıkacak. Konuyla ilgili konuşan Yıldız şunları söyledi:

“Birkaç motor problemini çözersek süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz. Uçaklar yanında füzeler de saldırı yapıyor. Süpersonik hıza çıkmaktaki amacımız süpersonik hızda uçabilen bir füzeyi taklit etmek. Süpersonik uçuşun kompleksitesini deneyimlemek ve buna uygun uçuş kontrol algoritmalarını geliştirmek istiyoruz." dedi.

Anka İHA'ya Kayı'nın entegrasyon çalışmaları başlıyor

TÜBİTAK SAGE’den ANKA’ya bir mühimmat seçeneği daha geliyor. Kayı adı verilen Güdümlü Minyatür Mühimmat Ailesi'nin ANKA İHA’ya entegrasyon çalışmaları başlıyor. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Bozok’tan daha büyük, Kuzgun’dan ise daha büyük boyutlara sahip KAYI ailesinde 30 kg (KAYI 30) ve 50 kg (KAYI 50) olmak üzere iki ağırlık seçeneği bulunacak. 15 ve 25 km menzil sunacak. Anti-Personel, Zırh Delici/Nüfuz edici veya Termobarik harp başlıkları ile kullanılabilecek.

KAYI özellikleri - KAYI 30 KAYI 50 Ağırlık 30 kg 50 kg Boy 100 cm 130 cm Çap 140 mm 160mm Menzil 15 km (ANS/LAB) – 25 km (ANS/KKS, ANS/KKS/LAB) CEP < 3m Harp Başlığı Anti Personel, Zırh Delici / Nüfuz Edici veya Termobarik

Bozok'un seri üretimi başladı

Minik boyutlarıyla dikkat çeken lazer güdümlü minyatür mühimmat Bozok'un seri üretimi başladı. Tübitak Sage tarafından geliştirilen Bozok, yerli İHA'larda kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.