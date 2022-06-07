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    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    EFES-2022 sergi alanında TUSAŞ'ın yeni süpersonik İHA'sı sergilendi. ANKA İHA ve AKSUNGUR İHA'ya eklenecek yeni yerli mühimmatlar açıklandı.                     
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    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında yerli savunma sanayi ürünleri sergileniyor. Yerli savunma sanayi firmaları yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022’de yeni süpersonik İHA’yı ilk kez sergiledi. Ayrıca ANKA İHA ve AKSUNGUR İHA'ya eklenecek yeni mühimmatlar hakkında bilgi paylaşıldı.

    ANKA’da bugüne kadar MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmatları kullanılıyordu. Anka’da artık Kuzgun, Şimşek ve Kayı isimli yeni mühimmatlar da kullanılacak.

    ANKA'ya Kunzgun mühimmatı entegre edilecek

    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun’un ANKA’ya entegrasyon çalışmaları hakkında bilgi veren TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, “Yeni bir mühimmatımız daha var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun diğerlerinden daha ağır, 100 kilogram kadar. 60 ila 90 kilogram kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı itkisi var, jet motorlu itkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu ay içinde entegrasyonunu tamamlamış olacağız.” dedi. İHA'lar için geliştirilen Kuzgun mühimmatlarının en ağır versiyonunu olan Kuzgun-SS’nin yakın zamanda AKSUNGUR’da test edilmesi planlanıyor. Ayrıca bu sene içerisinde bir insansız deniz aracından Kuzgun'un katı yakıtlı versiyonunun atışı yapılacak.

    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    KUZGUN özellikleri
    Mühimmat KUZGUN-SS KUZGUN-TJ KUZGUN-KY
    Menzil 110+ km/40+ km/100+ km* 180+ km* -/-/40+ km
    Harp Başlığı 60 kg 30 kg 30 kg
    Hedeften Sapma Oranı (CEP) 1-10 m 1-10 m 1-10 m

    TUSAŞ'tan süpersonik İHA

    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    TUSAŞ’ın geliştirdiği sahte hedef İHA’sı Şimşek, ANKA’ya entegre edilecek. Şimşek 0,9 mach hıza çıkacak. Sahte hedef uçağı olarak görev yapacak. Düşman radarlarının kafasını karıştıracak. Şimşek’e MAM-L’de kullanılan harp başlığı entegre edildi ve yakın zamanda kamikaze olarak da görev yapabilecek. TUSAŞ daha güçlü bir motor kullanarak süpersonik hıza çıkmayı hedefliyor. Bu sayede füzeleri taklit edebilen bir süpersonik İHA ortaya çıkacak. Konuyla ilgili konuşan Yıldız şunları söyledi:

     “Birkaç motor problemini çözersek süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz. Uçaklar yanında füzeler de saldırı yapıyor. Süpersonik hıza çıkmaktaki amacımız süpersonik hızda uçabilen bir füzeyi taklit etmek. Süpersonik uçuşun kompleksitesini deneyimlemek ve buna uygun uçuş kontrol algoritmalarını geliştirmek istiyoruz." dedi.

    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    Anka İHA'ya Kayı'nın entegrasyon çalışmaları başlıyor

    TÜBİTAK SAGE’den ANKA’ya bir mühimmat seçeneği daha geliyor. Kayı adı verilen Güdümlü Minyatür Mühimmat Ailesi'nin ANKA İHA’ya entegrasyon çalışmaları başlıyor. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği Bozok’tan daha büyük, Kuzgun’dan ise daha büyük boyutlara sahip KAYI ailesinde 30 kg (KAYI 30) ve 50 kg (KAYI 50) olmak üzere iki ağırlık seçeneği bulunacak. 15 ve 25 km menzil sunacak. Anti-Personel, Zırh Delici/Nüfuz edici veya Termobarik harp başlıkları ile kullanılabilecek.

    KAYI özellikleri
    - KAYI 30 KAYI 50
    Ağırlık 30 kg 50 kg
    Boy 100 cm 130 cm
    Çap 140 mm 160mm
    Menzil 15 km (ANS/LAB) – 25 km (ANS/KKS, ANS/KKS/LAB)
    CEP < 3m
    Harp Başlığı Anti Personel, Zırh Delici / Nüfuz Edici veya Termobarik

    Bozok'un seri üretimi başladı

    Minik boyutlarıyla dikkat çeken lazer güdümlü minyatür mühimmat Bozok'un seri üretimi başladı. Tübitak Sage tarafından geliştirilen Bozok, yerli İHA'larda kullanılacak.

    Yerli İHA'lara yeni mühimmat: Kuzgun, Şimşek ve Kayı

    Kaynakça https://aa.com.tr/ https://www.defenceturk.net/yerli-sihalara-yeni-muhimmatlar-ankaya-kayi-aksungura-kuzgun-entegre-ediliyor
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 4 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 5 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 6 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 hafta önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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