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SandForce, 500MB/saniye okuma/yazma hızları sunan SSD kontrolcüleri hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SandForce, 500MB/saniye okuma/yazma hızları sunan SSD kontrolcüleri hazırlıyor
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Hazırladığı yüksek performanslı NAND flash bellek kontrolcüleri, piyasadaki pek çok SSD üreticisi tarafından kullanılmakta olan SandForce, yeni bir kontrolcü ailesi üzerinde çalışıyor. SF-1200 kodlu mevcut kontrol yongasıyla 285MB/saniye civarında okuma ve 270MB/saniye civarında yazma hızı sunan SandForce, SF-2000 serisi ile birlikte performansı iki kat arttırmaya hazırlanıyor. SATA-III için doğal destek sunacağı belirtilen yeni kontrolcüler, MLC, SLC ve eMLC tipi NAND flash yongalarıyla kullanılabiliyor.

512GB'a kadar kapasite seçeneği sunan SandForce SF-2000 serisi, 500MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları vaad ediyor. Rastgele okuma ve yazma performansları 60,000 IOPS / 60,000 IOPS olan kontrolcü, 128-bit ve 256-bit AES şifreleme desteği ile birlikte gelişmiş hata doğrulama özelliğine de sahip. SF-2000, SF-2300 ve SF-2500 olmak üzere endüstriyel kullanıma yönelik üç yeni kontrolcü hazırlayan SandForce, SF-1200'ün yerini alacak son kullanıcı odaklı kontrolcüyü ise henüz detaylandırmadı.

SandForce, 500MB/saniye okuma/yazma hızları sunan SSD kontrolcüleri hazırlıyor
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fatihcanery 9 yıl
devrimsel şeyler bunlar hddye kıyaslarsak,bilgisayarı tek kısıtlayan şimdi hddler gibi
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alperen_69 9 yıl
iyi bunlar çıkınca eskilerinin fiyatı düşecek demektir
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combo2009 9 yıl
Bunlar çıktıkça öncekiler ucuzlar!!!!!! fakat biz yine öncekileri beğenmeyiz gibi geliyor.
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sahafiec 9 yıl
işte bunlarla SATA3 de bir işe yarar niyahet, değerler mükemmel...
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Batuist 9 yıl
sataII kontrolcüsünün fiyatı ucuzlar böylece.. ve eski serileri daha ucuza almak mümkün olur ama piyasadaki mevcut tüm ürünleri de kurumsal firmalar kapar..
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OverClocK1ng 9 yıl
Ohannessburg. :O
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showstopper41 9 yıl
Sata III işte bunun gibi SSD ler için gerekli. Yaygınlaşmaları için en az 3 sene geçer diye düşünüyorum.
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ForceBeWithYou 9 yıl
OMGMF!
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mistifa 9 yıl
OHAAAAAAAAAAA! 500 MB okuma/yazma!!!!!!
Intel'in yeni SSD'lerini nal toplama kampına yollar bunlar.
Sata 6 daha standartlaşmadan tüketilecek galiba...
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spaydix 9 yıl
bışşş süper
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hellteam 9 yıl
Süper ama hızlandıkça fiyatları da yavaş yavaş ucuzlasa da yaygınlaşsa
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L.o.T.u.S 9 yıl
Holy shit
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Boss. 9 yıl
Hsstr diyorum.
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