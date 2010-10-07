SandForce, 500MB/saniye okuma/yazma hızları sunan SSD kontrolcüleri hazırlıyor

Hazırladığı yüksek performanslı NAND flash bellek kontrolcüleri, piyasadaki pek çok SSD üreticisi tarafından kullanılmakta olan SandForce, yeni bir kontrolcü ailesi üzerinde çalışıyor. SF-1200 kodlu mevcut kontrol yongasıyla 285MB/saniye civarında okuma ve 270MB/saniye civarında yazma hızı sunan SandForce, SF-2000 serisi ile birlikte performansı iki kat arttırmaya hazırlanıyor. SATA-III için doğal destek sunacağı belirtilen yeni kontrolcüler, MLC, SLC ve eMLC tipi NAND flash yongalarıyla kullanılabiliyor.

512GB'a kadar kapasite seçeneği sunan SandForce SF-2000 serisi, 500MB/saniye okuma ve 500MB/saniye yazma hızları vaad ediyor. Rastgele okuma ve yazma performansları 60,000 IOPS / 60,000 IOPS olan kontrolcü, 128-bit ve 256-bit AES şifreleme desteği ile birlikte gelişmiş hata doğrulama özelliğine de sahip. SF-2000, SF-2300 ve SF-2500 olmak üzere endüstriyel kullanıma yönelik üç yeni kontrolcü hazırlayan SandForce, SF-1200'ün yerini alacak son kullanıcı odaklı kontrolcüyü ise henüz detaylandırmadı.