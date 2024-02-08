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    Anlık Bildirim

    Japonya, NAND bellek üretimi için daha fazla destek sağlayacak

    Japonya, ülkenin yarı iletken endüstrisini ayağa kaldırmaya çalışıyor. Son gelişmeye göre NAND bellek çipi üretimi için Kioxia ve Western Digital'e daha fazla sübvansiyon sağlanacak.
    Japonya, NAND bellek üretimi için daha fazla destek sağlayacak Tam Boyutta Gör
    Kioxia ve Western Digital dünyanın en büyük bellek üreticilerinden ikisi olarak öne çıkıyor. Her iki şirket de son zamanlarda NAND flash pazarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşmış olsa da, Japon hükümeti onları toparlanma çabalarında desteklemeye ve çip üretiminde beklenen artışa etkili bir şekilde katkıda bulunmaya istekli gibi görünüyor.

    Japonya kesenin ağzını açtı

    Japonya Sanayi Bakanı Ken Saito kısa bir süre önce Kioxia ve Western Digital'in çip işlerini desteklemek daha fazla sübvansiyon sağlanacağını açıkladı. Tokyo bu iki şirkete toplam 242.9 milyar yen (1.64 milyar dolar) kamu fonu tahsis ediyor; bu fonun içinde 2022 yılında açıklanan sübvansiyonlar (92.9 milyar yen) da yer alıyor.

    Bu fon 218 katmanlı NAND flash bellek yongalarının seri üretimi için kullanılacak ve ilk ticari ürünlerin Eylül 2025'e kadar sevkiyata hazır olması bekleniyor. Bununla birlikte iki yeni tesisin kurulması toplam 450 milyar yenlik bir yatırım gerektiriyor. Ayrıca, "yeni nesil bellek” ürünlerinin 2029 yılına kadar üretim hatlarından çıkması bekleniyor. Japonya, NAND belleklerin üretken yapay zeka için bir ihtiyaç olduğunu ve tedarikin artacağını söylüyor. Pazar analistleri, cansız geçen 2023 yılının ardından 2024 yılı boyunca satışların artacağını öngörüyor.

    80'li yıllarda Toshiba holdinginin bir parçasıyken flash belleği icat etmesiyle tanınan Kioxia, kısa süre önce Western Digital ile birleşme arayışına girmişti. Ancak dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi (Samsung'dan sonra) ve Kioxia'nın yatırımcılarından SK Hynix'in birleşmeye karşı çıkması, Western Digital'in flash bellek işinden ayrılmayı düşünmesine yol açtı. Batılı ülkeler ile Çin arasında süregelen jeopolitik gerilimlerin ortasında Japonya, önde gelen bir yüksek teknoloji üreticisi olarak konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Bu teşvik ve sübvansiyonlar da buna hizmet ediyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa’nın benzer çabalarına bir cevap niteliğindeler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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