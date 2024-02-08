Japonya, NAND bellek üretimi için daha fazla destek sağlayacak

Japonya kesenin ağzını açtı
Japonya Sanayi Bakanı Ken Saito kısa bir süre önce Kioxia ve Western Digital'in çip işlerini desteklemek daha fazla sübvansiyon sağlanacağını açıkladı. Tokyo bu iki şirkete toplam 242.9 milyar yen (1.64 milyar dolar) kamu fonu tahsis ediyor; bu fonun içinde 2022 yılında açıklanan sübvansiyonlar (92.9 milyar yen) da yer alıyor.
Bu fon 218 katmanlı NAND flash bellek yongalarının seri üretimi için kullanılacak ve ilk ticari ürünlerin Eylül 2025'e kadar sevkiyata hazır olması bekleniyor. Bununla birlikte iki yeni tesisin kurulması toplam 450 milyar yenlik bir yatırım gerektiriyor. Ayrıca, "yeni nesil bellek” ürünlerinin 2029 yılına kadar üretim hatlarından çıkması bekleniyor. Japonya, NAND belleklerin üretken yapay zeka için bir ihtiyaç olduğunu ve tedarikin artacağını söylüyor. Pazar analistleri, cansız geçen 2023 yılının ardından 2024 yılı boyunca satışların artacağını öngörüyor.
80'li yıllarda Toshiba holdinginin bir parçasıyken flash belleği icat etmesiyle tanınan Kioxia, kısa süre önce Western Digital ile birleşme arayışına girmişti. Ancak dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi (Samsung'dan sonra) ve Kioxia'nın yatırımcılarından SK Hynix'in birleşmeye karşı çıkması, Western Digital'in flash bellek işinden ayrılmayı düşünmesine yol açtı. Batılı ülkeler ile Çin arasında süregelen jeopolitik gerilimlerin ortasında Japonya, önde gelen bir yüksek teknoloji üreticisi olarak konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Bu teşvik ve sübvansiyonlar da buna hizmet ediyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa’nın benzer çabalarına bir cevap niteliğindeler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.