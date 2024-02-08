Japonya, NAND bellek üretimi için daha fazla destek sağlayacak

Tam Boyutta Gör Kioxia ve Western Digital dünyanın en büyük bellek üreticilerinden ikisi olarak öne çıkıyor. Her iki şirket de son zamanlarda NAND flash pazarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşmış olsa da, Japon hükümeti onları toparlanma çabalarında desteklemeye ve çip üretiminde beklenen artışa etkili bir şekilde katkıda bulunmaya istekli gibi görünüyor.

Japonya kesenin ağzını açtı

Japonya Sanayi Bakanı Ken Saito kısa bir süre önce Kioxia ve Western Digital'in çip işlerini desteklemek daha fazla sübvansiyon sağlanacağını açıkladı. Tokyo bu iki şirkete toplam 242.9 milyar yen (1.64 milyar dolar) kamu fonu tahsis ediyor; bu fonun içinde 2022 yılında açıklanan sübvansiyonlar (92.9 milyar yen) da yer alıyor.

Bu fon 218 katmanlı NAND flash bellek yongalarının seri üretimi için kullanılacak ve ilk ticari ürünlerin Eylül 2025'e kadar sevkiyata hazır olması bekleniyor. Bununla birlikte iki yeni tesisin kurulması toplam 450 milyar yenlik bir yatırım gerektiriyor. Ayrıca, "yeni nesil bellek” ürünlerinin 2029 yılına kadar üretim hatlarından çıkması bekleniyor. Japonya, NAND belleklerin üretken yapay zeka için bir ihtiyaç olduğunu ve tedarikin artacağını söylüyor. Pazar analistleri, cansız geçen 2023 yılının ardından 2024 yılı boyunca satışların artacağını öngörüyor.

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80'li yıllarda Toshiba holdinginin bir parçasıyken flash belleği icat etmesiyle tanınan Kioxia, kısa süre önce Western Digital ile birleşme arayışına girmişti. Ancak dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi (Samsung'dan sonra) ve Kioxia'nın yatırımcılarından SK Hynix'in birleşmeye karşı çıkması, Western Digital'in flash bellek işinden ayrılmayı düşünmesine yol açtı. Batılı ülkeler ile Çin arasında süregelen jeopolitik gerilimlerin ortasında Japonya, önde gelen bir yüksek teknoloji üreticisi olarak konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Bu teşvik ve sübvansiyonlar da buna hizmet ediyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa’nın benzer çabalarına bir cevap niteliğindeler.

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Japonya, NAND bellek üretimi için daha fazla destek sağlayacak