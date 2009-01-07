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SanDisk, 16 GB microSDHC ve MS Micro kartlarının dağıtımına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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SanDisk, 16 GB microSDHC ve MS Micro kartlarının dağıtımına başlıyor
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Ürettiği başarılı hafıza kartlarıyla gayet yakından tanıdığımız SanDisk firması, bugün 16 GB kapasiteli microSDHC, Memorystick Micro (M2) kartlarının toptancı ve perakendecilere dağıtımına bu ay içinde başlanacağını duyurdu.

Hemen üstteki resimden de anlaşılabileceği gibi ataçtan daha kısa boyuta sahip kartlar, multimedya yönünden zengin cep telefonları ve PDA'lar için ideal görünüyor. SanDisk'in ''Mobile Ultra'' serisi kartları kart okuyucuyla beraber 10 yıl garanti kapsamında satışa sunulacak. microSDHC kartın 119$; Memorystick Micro'nun ise 129$ seviyesinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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yugotheripper 10 yıl
iyi de zaten piyasada 16 gb microsdhc sandisk kartlar vardı, class 2 idi sadece, bunu 4 yapmışlar yenilik kısmı o olsa gerek.
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ŞahEser 10 yıl
6 aya kalmaz fiyatı yarıya iner
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