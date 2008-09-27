SanDisk 16GB kapasiteli yeni bellek kartlarını duyurdu

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Bellek ve depolama çözümlerinde sektöre yön veren isimlerden biri olan SanDisk, yüksek kapasiteli yeni bellek kartlarını duyurdu. Firmanın 16GB kapasiteli microSDHC ve M2 (Memory Stick Micro) formundaki yeni modelleri, özellikle yüksek depolama kapasitesine gereksinim duyan ve aralarında Android tabanlı T-Mobile G1 gibi modellerin bulunduğu akıllı telefonları ve mobil çözümleri hedef alıyor. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak kartlardan microSDHC modelinin 100$, M2 modelinin ise 130$'lık etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.