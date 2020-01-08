SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu

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Bugün taşınabilir SSD kutularında 4TB kapasite seviyesine kadar erişilmiş durumda. Bununla birlikte artan veri ihtiyacı bu kapasiteleri de yetersiz hale getirmeye başladı. SanDisk bu konuya eğiliyor.

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Kapasite rekoru

CES 2020 fuarına önemli ürünlerini getiren SanDisk henüz prototip aşamasındaki 8TB SSD taşınabilir ürününü de duyurdu. 20Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen prototip ürün dünyanın en kapasiteli SSD ürünü durumunda.

Ayrıca Bkz. "Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu"

Extreme Portable External SSD ürününden bir miktar daha büyük bir tasarıma sahip olan 8TB SSD için henüz net bir tarih verilmedi. Halen 4TB SSD ürünleri pahalı seçenekler olduğu için pazara çıkışı biraz gecikebilir.

SanDisk ayrıca 1TB kapasiteye sahip Ultra Dual Drive Luxe USB belleğini de duyurdu. Hem USB Tip-A hem de USB Tip-C bağlantısını sunan USB bellek tamamen metal alaşımdan ve şık bir tasarıma sahip. USB bellek yaz aylarına doğru piyasaya çıkacak.

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https://www.engadget.com/2020/01/06/sandisk-portable-8tb-ssd-prototype/

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