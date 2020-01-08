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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu

    Yakın dönemde yanımızda taşıdığımız harici SSD sürücülerde 8TB seviyesine kadar yükselen kapasiteler görebileceğiz. SanDisk ilk prototipi CES 2020 fuarına getirdi.
    2 hf.
    3,8b
    1
    14
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu
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    Bugün taşınabilir SSD kutularında 4TB kapasite seviyesine kadar erişilmiş durumda. Bununla birlikte artan veri ihtiyacı bu kapasiteleri de yetersiz hale getirmeye başladı. SanDisk bu konuya eğiliyor.

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    Kapasite rekoru

    CES 2020 fuarına önemli ürünlerini getiren SanDisk henüz prototip aşamasındaki 8TB SSD taşınabilir ürününü de duyurdu. 20Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen prototip ürün dünyanın en kapasiteli SSD ürünü durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu"

    Extreme Portable External SSD ürününden bir miktar daha büyük bir tasarıma sahip olan 8TB SSD için henüz net bir tarih verilmedi. Halen 4TB SSD ürünleri pahalı seçenekler olduğu için pazara çıkışı biraz gecikebilir.

    SanDisk ayrıca 1TB kapasiteye sahip Ultra Dual Drive Luxe USB belleğini de duyurdu. Hem USB Tip-A hem de USB Tip-C bağlantısını sunan USB bellek tamamen metal alaşımdan ve şık bir tasarıma sahip. USB bellek yaz aylarına doğru piyasaya çıkacak.

    SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu
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    https://www.engadget.com/2020/01/06/sandisk-portable-8tb-ssd-prototype/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    al-ozaria 2 hf. en beğenilen
    Benim disket kutum vardı. :) ( Her biri 1,44 MB) İçine modifiye edilmiş araba resimleri koyup arkadaşlara verirdim, efsane disketleri var derlerdi. Aynı zamanlarda Eiffel 65'in "blue da ba dee" 2.5 mb'lık şarkısını Audiogalxy'den gece 6 saatte indirince mutlu olmuştum.


    Bu haberi okuyup bi de düşününce geçen 7 GB'lık FM 2020'yi 6 dk'da indirdiğimi ağlayasım geldi. :)
    Benim disket kutum vardı. :) ( Her biri 1,44 MB) İçine modifiye edilmiş araba resimleri koyup arkadaşlara verirdim, efsane disketleri var derlerdi. Aynı zamanl...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Galatas4ray 2 hf.
    Clickbait haberler başladı yine
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    labtek38 2 hf.
    Clic bait. Başlığa ve fotoğrafa bakınca sanki 8 tb flahs disk yapmışlar gibi anlaşılıyor. Fakat 1 tb flash disk 8 tb harici ssd disk yapılmış.
    Yanıtla +7
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Gelecekti depolama birimlerinin hızlanan internet bağlantıları ile birlikte çöp olacağını düşünüyorum. Dahası sadece kişinin kendine özel bir kişisel arşiv ve bilgileri için böyle bir tane belleği olsa yetecek. Ama oyunlar ve filmler dahil gelecekte her şeyi internet üzerine taşıyıp işleyeceğiz, çok da parayı şaapmamak lazım.
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    bahoiz 1 hf.
    10 yıl sonrasında usb bellek kalmayacak bence bulut depolamalar internet hızlarının katlanmasıyla revaçta olacak.
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    yc#1 1 hf.
    İlk USB belleğim 2005 senesinde aldığım 512 MB Kingston Data Traveler idi. Hala dolapta durur. Nereden nereye
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    SEO19 1 hf.
    bizim teyze oğluna
    16mb usb yi 64 TL ye aldırdığım günü
    hiç unutmuyorum :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 2 hf. en beğenilen
    Benim disket kutum vardı. :) ( Her biri 1,44 MB) İçine modifiye edilmiş araba resimleri koyup arkadaşlara verirdim, efsane disketleri var derlerdi. Aynı zamanlarda Eiffel 65'in "blue da ba dee" 2.5 mb'lık şarkısını Audiogalxy'den gece 6 saatte indirince mutlu olmuştum.


    Bu haberi okuyup bi de düşününce geçen 7 GB'lık FM 2020'yi 6 dk'da indirdiğimi ağlayasım geldi. :)
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    labtek38 1 hf. al-ozaria
    Eminim Fm 6 dakikada indirdiğinde 2.5 MB lık şarkı kadar sevinmemişsindir 😁. Ben de 256 kbps adsl ile aylarca emuleden dizi indirmiştim. Hızlar 1 mbps ye çıktığında uzay çağına geldik zannettim 😁
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    gamer90 2 hf.
    32 MB kocaman hafıza kartından nerelere geldik be.
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    Executor Arhentir 2 hf.
    M.2 NVME ssdl'eri usb 3.1/3.2 'ye çeviren kontrolcü yongalar üretildi.Bunun öncesinde de SATA için olanlar vardı.
    Herhangi bir ssd taşınabilir USB disk haline getirebilir.Zor birşey değil.
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    Galatas4ray 2 hf.
    Clickbait haberler başladı yine
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Osiris34 1 hf.
    önce başlığa bakıyorum, sonra yazara ve "Ekrem71" i gördükten sonra haberi okumuyorum direkt kaynağa gidiyorum. 0 dert
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Osiris34 1 hf. Galatas4ray
    önce başlığa bakıyorum, sonra yazara ve "Ekrem71" i gördükten sonra haberi okumuyorum direkt kaynağa gidiyorum. 0 dert
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    labtek38 2 hf.
    Clic bait. Başlığa ve fotoğrafa bakınca sanki 8 tb flahs disk yapmışlar gibi anlaşılıyor. Fakat 1 tb flash disk 8 tb harici ssd disk yapılmış.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Patren 2 hf.
    8 TB USB SSD bellek vaybe, 2008 yılında bimde 10 TL'ye 2gb USB bellek satılırken, 10 yıl sonra aynı fiyata 512 GB bellek bimde diyen tipler vardı.



    Bakalım 10 yıl sonra bimde diyenler olacakmı.
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    3797 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ces2020, sandisk 8tb ssd ve
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