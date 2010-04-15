Sapphire 2GB GDDR5 bellekli HD 5870 modellerini duyurdu

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz 2GB bellek kapasitesine sahip Radeon HD 5870 modellerinin sayısı artıyor. Asus'un Radeon HD 5870 Matrix modeliyle başlayan bu akıma Sapphire de dahil oldu ve firma her ikisi de özel tasarımlı iki yeni Radeon HD 5870 2GB modelini duyurdu.

Her ikisi de Vapor-X soğutma ile gelen ekran kartlarından Radeon HD 5870 2GB TOXIC Edition, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 925MHz'de, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan kart, Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile serin ve sessiz çalışma vaad ediyor.

Sapphire'in Radeon HD 5870 Vapor-X Edition modeli ise aynı soğutucuyu kullanıyor fakat farklı olarak standart saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, TOXIC Edition modeliyle benzer şekilde sessiz ve serin çalışma sunuyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle özellikle yüksek çözünürlüklerde fark yaratacağı belirtilen ekran kartlarının her ikis ide 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X ve Eyefinity desteğiyle gelen kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.