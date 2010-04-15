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Sapphire 2GB GDDR5 bellekli HD 5870 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire 2GB GDDR5 bellekli HD 5870 modellerini duyurdu
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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz 2GB bellek kapasitesine sahip Radeon HD 5870 modellerinin sayısı artıyor. Asus'un Radeon HD 5870 Matrix modeliyle başlayan bu akıma Sapphire de dahil oldu ve firma her ikisi de özel tasarımlı iki yeni Radeon HD 5870 2GB modelini duyurdu.

Her ikisi de Vapor-X soğutma ile gelen ekran kartlarından Radeon HD 5870 2GB TOXIC Edition, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 925MHz'de, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan kart, Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile serin ve sessiz çalışma vaad ediyor.

Sapphire'in Radeon HD 5870 Vapor-X Edition modeli ise aynı soğutucuyu kullanıyor fakat farklı olarak standart saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, TOXIC Edition modeliyle benzer şekilde sessiz ve serin çalışma sunuyor.

2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle özellikle yüksek çözünürlüklerde fark yaratacağı belirtilen ekran kartlarının her ikis ide 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Crossfire X ve Eyefinity desteğiyle gelen kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Sapphire 2GB GDDR5 bellekli HD 5870 modellerini duyurdu
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kartal.24 9 yıl
Türkiyede ankarada bu kartın satıldıgı bir yer varmı peki varsa yazabilirmisiniz
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Master_Evil 9 yıl

kartal.24

Türkiyede ankarada bu kartın satıldıgı bir yer varmı peki varsa yazabilirmisiniz

sanalmarketim.com/...
bunlar vaporx yerine toxic yazmış galiba resmi tutuyor özellikler tutuyor
ara sor
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DH Misafiri 9 yıl
bu ekran kartını aldım süper
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740mx300 9 yıl
Güzel kartlar
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MÇKR_06 9 yıl
fiyat ne kadar acaba
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Batuist 9 yıl
Bu kartın hakkı zaten 2GB RAM idi... teknolojiyi milim milim ilerletmek adına önce asgariyi yani 1GB belleği piyasaya sundular.. şimdi ise esas olması gereken 2GB ram miktarı ile piyasa oluşturmaya başlıyorlar ve bu 2GB ram miktarının standartlaşmaya başladığının göstergesidir aynı zamanda...
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tanerturk17 9 yıl
bunların fiyatı düşmez
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ALBAY 9 yıl

tanerturk17

bunların fiyatı düşmez


Düştü bile eksene bi bakın bakalım.
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ALBAY 9 yıl
Önemli olan fiyatı bence.Bakalım nasıl bir konumlandırma yapacaklar? Haber için teşekkürler..
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