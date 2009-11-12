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Sapphire Radeon HD 5970 fiyat listelerinde görünmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5970 fiyat listelerinde görünmeye başladı
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ATi Radeon HD 5970

Resmi lansmanının önümüzdeki haftada gerçekleştirileceği açıklanan Hemlock kod adlı ATi Radeon HD 5970 için fiyat bilgileri gelmeye başladı. Dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen Cypress kod adlı RV870'in çiftine sahip olan yüksek performans odaklı yeni modelin çıktığı an itibariyle endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanını ele geçirerek, liderlik koltuğunu yeniden AMD-ATi'ye getireceği belirtiliyor.

Fiyat bilgileri gün ışığına çıkan ilk model, ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en büyük iş ortaklarından Sapphire'in çözümü oldu. Referans tasarımı baz aldığı belirtilen yeni model, 2x 1600 paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2x 1024MB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylarla geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de çalışacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modelin, destek veren anakartlarda Quad-Crossfire X kurulumuna olanak tanıyacağı ve Unified Video Decoder 2.0 özellikiği ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunacağı açıklandı.

ATi Radeon HD 5870'ten daha uzun olacağı bildirilen (12.1-inç) çift grafik işlemcili yeni modelde bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin PCIe güç konnektörü olacağı açıklandı. Çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı dolayısıyla üzerinde doğrudan herhangi bir HDMI bağlantısının olmayacağı konuşulan yeni model fiyat listelerine 485 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.


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Virinom 9 yıl
vernoncougar birde ilerde bu karttan bir adet daha aldığını düşün biri tek dieri ikili olduğu halde ikisi arasında çoq fark yoq
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vernoncougar 10 yıl
HD5970 485euro 1020 lıra
2XHD5870 790dolar 1185 lira
Butun ıstatıstıklere bakın Dual HD5870 daha hızlı
Ben cok mumnunum :D
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575m 10 yıl
Hay yavrum karta bak kolum kadar :99
1000den aşşa gelmez bu emin olun..
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AlkanExclusive 10 yıl
isterse 100€ olsun Sapphire'den asla almam o kartı [>:]
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alito 10 yıl
1000 liradan aşağı girmesi mucize olur bence hayal kuruyorsunuz :D
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DeepBlueTR 10 yıl
100 - 1200 TL arası olacak gibi görünüyor. Türkiyeye tam olarak kaç hafta sonra girecek acaba :)
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atalay_xxx 10 yıl
dolar olarak gırecegıne gore fıat soluyorum 850-900tl
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IgorStravinsky 10 yıl

atalay_xxx

dolar olarak gırecegıne gore fıat soluyorum 850-900tl

Zaten öyle birşey bekleniyor
Sonuçta 500$ desen yuvarlak hesap. Firmaların filan kârı cart curt derken 535-545$+KDV olarak gelir galiba
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alito 10 yıl
tek 5870 herkese yeter bence. aldım çatır çatır sömürüyorum oyunları eheh :D
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CoreXXX 10 yıl
ya beyler takmışınız avroya, 500 avrodan listelere giren bir ürün tr de dolar piyasasında 550 dolar +kdv felan oluyor, geçmişten beri bu böyle, bilmiyorsanız bilenlere inanın
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aterikasedi 10 yıl
vay be cıdden cok saglam bır kart
ama bu kadar performans gereklı mı ?bence su an ıcın hayır.crysis falan dersenız o ayrı.zaten bu kartı core i7den asagısı paklamaz
benım gıbı q66oo ayarında bı cpu sahıbı kullanıcıya fazla.
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sulo61gun 10 yıl
bazıları hala fiyatlardan bile haberleri yok tr ye € fiyatından geldiğini sanıyor
halbuki o kadar da ders verdim burda fiyatlar konusunda beni takip edememiş demekki
madem bişey bilmiyonuz bari bilmeden sallamayın o kart trye 600€ dan girmezse bırakacakmısın bu fanboyluğu.girerse ben bi daha foruma girmeyecem söz. nvidia 3d gözlüklerini çıkar yeter herşeyi berrak göreceksin
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yekoo 10 yıl
bir girsin ülkeye o zaman tartışırsınız arkadaşlar ya..
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arrivederci 10 yıl
900-1200 tl arası gelir. verimlilik deyip 5870 fiyatıda sabit kalır
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