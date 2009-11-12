Sapphire Radeon HD 5970 fiyat listelerinde görünmeye başladı

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ATi Radeon HD 5970

Resmi lansmanının önümüzdeki haftada gerçekleştirileceği açıklanan Hemlock kod adlı ATi Radeon HD 5970 için fiyat bilgileri gelmeye başladı. Dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen Cypress kod adlı RV870'in çiftine sahip olan yüksek performans odaklı yeni modelin çıktığı an itibariyle endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanını ele geçirerek, liderlik koltuğunu yeniden AMD-ATi'ye getireceği belirtiliyor.

Fiyat bilgileri gün ışığına çıkan ilk model, ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en büyük iş ortaklarından Sapphire'in çözümü oldu. Referans tasarımı baz aldığı belirtilen yeni model, 2x 1600 paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2x 1024MB GDDR5 bellek kapasitesi gibi detaylarla geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de, belleklerinin ise 4000MHz'de çalışacağı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modelin, destek veren anakartlarda Quad-Crossfire X kurulumuna olanak tanıyacağı ve Unified Video Decoder 2.0 özellikiği ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunacağı açıklandı.

ATi Radeon HD 5870'ten daha uzun olacağı bildirilen (12.1-inç) çift grafik işlemcili yeni modelde bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin PCIe güç konnektörü olacağı açıklandı. Çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörlerine sahip olacağı dolayısıyla üzerinde doğrudan herhangi bir HDMI bağlantısının olmayacağı konuşulan yeni model fiyat listelerine 485 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.