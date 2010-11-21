Sapphire, Radeon HD 6850 Toxic Edition modelini satışa sundu

Sapphire resmi tanıtmını geçtiğimiz günlerde yaptığı Radeon HD 6850 Toxic Edition modelini satışa sundu. Özel tasarımlı soğutucusuyla kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Referans tasarımlı standart modelden farklı olarak mavi renkli baskılı devre üzerine kurulan kart, 40nm Barts Pro GPU'sunu kullanıyor.

Grafik işlem birimi 820MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, Crossfire X, Eyefinity, UVD 3.0 ve HD 3D teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine sahip olan Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition, Avrupa'da 185 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.