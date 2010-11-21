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Sapphire, Radeon HD 6850 Toxic Edition modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,3b
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24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire resmi tanıtmını geçtiğimiz günlerde yaptığı Radeon HD 6850 Toxic Edition modelini satışa sundu. Özel tasarımlı soğutucusuyla kaslı bir görünüm sergileyen ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Referans tasarımlı standart modelden farklı olarak mavi renkli baskılı devre üzerine kurulan kart, 40nm Barts Pro GPU'sunu kullanıyor.

Grafik işlem birimi 820MHz'de, bellekleri ise 4400MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 960x paralel işlem birimine sahip. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart, Crossfire X, Eyefinity, UVD 3.0 ve HD 3D teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörlerine sahip olan Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition, Avrupa'da 185 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.


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ygtsrn 9 yıl
Bunun fiyatinin yerine 6870 alinir.
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eneshatipoglu 9 yıl
bencede en iyisi ocak ayına kadar bekleyip 6870 almak.bu toxic modeli asusun 6850 sinin oc lu halini geçerse 6870 toxic bile alabilirim
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::Ashes:: 9 yıl
Hd4870x2 5870e denk gelen bir karttı ve şimdi 6850 Oc ile 5870e yetiştiğine göre 6850 tercih edebilirsin..
tabiki 4870x2 daha iyidir ama çok bir fark yok ayrıca hd4870x2 çok fazla güç tüketir..
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No Way Out 9 yıl

dronegd

Hd4870x2 5870e denk gelen bir karttı ve şimdi 6850 Oc ile 5870e yetiştiğine göre 6850 tercih edebilirsin..

tabiki 4870x2 daha iyidir ama çok bir fark yok ayrıca hd4870x2 çok fazla güç tüketir..

6850'nin OC ile 5870'e yetiştiği gibi bir olay yok abartmayın.
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eneshatipoglu 9 yıl
ya arkadaşlar bana bi akıl verin ekran kartı alıcamda.donanımhaber forumundan 300 liraya 4870x2 buldum 2 gb 512-bit özelliklerinde bunumu alsam yoksa 330 liraya 6850 mi alsam nedersiniz ozellık olarak yarı yarıya fark arada.oyunları full acmak ıstıyorum takılmadan ona göre fıkırlerınızı belırtırsenız sevınırım
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gunescan 9 yıl
Tam cf'lik kart yahu :) Seneye yaparım belki. Bi heyecan olsun diye :)
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atrix41 9 yıl
Sapphire tasarım ve kutu içeriği olarak en beğendiğim markalardan biri ayrıca kart'a ayrı hava katmış,, %20 lik bir performans artışı sağlanmış saat hızı ve bellek atışı olarak...(1.Resim Radeon HD 6850 Toxic Edition 2. Resim Radeon HD 6850)

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miscellaneous 9 yıl
başarılı olmuş crossfire yapmam için 6870 i beklemem lazım :D
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HiqhWoltage 9 yıl
Şu haliyle soğutucusu güzel değil bana göre. İçinin fotosu ve ısıborularını görebilseydik iyi olurdu. Fan referans soğutmadaki fan gibi.
Bunun dışında renkler falan güzel,ama kasanın içinde duran bir ekran kartı sadece sonucta rengine bakıpmı alalım.
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Ehlika 9 yıl
Günaydın
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ogkasa 9 yıl
oyy bu karttan 2 tane alıp cf yaptınmı müthiş olur hatta bunun 6870'ini yapsalar süper olurr
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Just4ForMe 9 yıl
Tasarım 10 numara olmuş yavaş yavaş firmalar kendini göstermeye başlıyor.
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Rey Leon 9 yıl
referans tasarımlardaki gibi biraz şekli şemali güzel fakat msi ve gigabyte ın kiler kadar iyi değil sanırım
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