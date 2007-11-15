Sapphire'den pasif soğutmalı Radeon HD 3850

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AMD-ATi'nin Radeon HD 3800 ailesi üreticiler arasında hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Zira GeForce 8800GT'nin aksine Radeon HD 3800 serisi lanse edilir edilmez firmalar özelleştirilmiş modellerini de gözler önüne sermeye başladılar. 55nm üretim teknolojisinin de verdiği termal avantaj ile Radeon HD 3800 serisinin özellikle de 3850 modelinin pasif soğutmalı çok sayıda farklı modelini göreceğiz gibi. Zira ilk olarak ATi'nin ekran kartı alanındaki en önemli partnerlerinden biri olan Sapphire'in pasif soğutmalı Radeon HD 3850 modeli ortaya çıktı. Muhtemelen standart saat hızların sahip olan model ısı iletim temelli pasif bir soğutma kullanıyor. Sapphire'in bu modeli pasif soğutma ile öne çıkabilir özellikle de HTPC'ler için. Zira bilindiği gibi Radoen HD 3800 serisi 2900 serisinde olmayan UVD yani donanımsal video hızlandırma özelliğine ve PowerPlay teknolojisini de sahipler. İşte bu özellikleri ile HD 3800 serisi çoklu ortam odaklı hazırlanan HTPC'ler için 3D performansı da pek çok kişi için son derece yeterli olacak. Doğal HDMI desteği de olsa okta daha etkileyici olabilirmiş ama pek tabi adaptör ile HDMI desteği de sağlanabilmekte.