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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'in Radeon HD 6850 Toxic Edition modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire, özel tasarımlı Radeon HD 6850 Toxic Edition modelini kullanıma sunuyor. 40nm Barts Pro GPU'sundan güç alan ve arttırılmış saat hızlarıyla gelen ekran kartı, standart modelde 775MHz/4000MHz olan GPU ve bellek saat hızlarını 820MHz ve 4400MHz'e taşıyor.

Üç adet ısı borusuna sahip çift slot tasarımlı soğutucu ile donatılan ekran kartı 960 paralel işlem birimi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Üzerinde iki adet 6pin güç konnektörü bulunan kart Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve çift mini DisplayPort 1.2 konnektörüyle gelen Sapphire Radeon HD 6850 Toxic Edition'ın yakında satışa suulması bekleniyor.


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Guest-19232E7C9 9 yıl
Fiyatı da 200 Avroymuş.
fudzilla.com/...
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oyuncular 9 yıl
Hıs IceQ 6 serisi beklenmeli mi beklenmemeli mi? İşte bütün mesele bu :)
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StreamRolleR 9 yıl
Efsaneler ölmezmiş evet saç kurutma makinası koymuş gene
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Applejack 9 yıl
legends never die denmiş ama toxic dediğin böyle olur;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Guest-19232E7C9 9 yıl
Güzel kart.
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