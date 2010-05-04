Scythe, Stronger serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla ün yapan Scythe, Stronger serisi güç kaynaklarını duyurdu. Hem modüler hem de sabit kablolu modellerden oluşan serinin tamamı, ATX 12V v2.3 standardıyla uyumlu. %80 seviyesinde verimlilik sunan Stronger serisi güç kaynakları modeline göre 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Mat Siyah tasarıma sahip olan güç kaynakları, 140mm çapında ve en yükseği 1350 devir/dakika (700 Watt) olmak üzere farklı hızlarda çalışan termal kontrollü fanlarla serinletiliyorlar.

Yüksek voltaj, aşırı güç, kısa devre, yüksek ısı ve düşük voltaj gibi modern bir güç kaynağında olması gereken koruma önlemlerini bünyesinde barındıran Stronger serisi güç kaynakları üç yıllık garanti ile sunulacaklar. Scythe'nin yeni güç kaynaklarından sabit kablolu modeller, kapasitesine göre 65$, 75$ ve 98$, modüler modeller ise yine kapasitesine göre 75$, 97$ ve108$ seviyesinden yurt dışında satışa sunuluyorlar.