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    SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor

    PCIe 4.0 ve en yeni NVMe teknolojilerinden faydalanan SD 8.0 standardı ile hafıza kartlarında 3940MB/s seviyesine kadar veri aktarım hızları mümkün hale geliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SD 8.0 standardı ile 4GB/s hızlar mümkün oluyor
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    Depolama sektörü her alanıyla yoğun bir şekilde kapasite ve aktarım hızlarının arttırılması konusunda çalışmalarına devam ediyor. SSD tarafında dört veya 5 bitlik hücreler ile çok katmanlı yapılar ortaya çıkarken hafıza kartı tarafında da yeni standartlar belirleniyor.

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    SD 8.0 neler sunuyor?

    SD Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre SD 8.0 olarak belirlenen yeni standart sayesinde hafıza kartlarında 3940MB/s veri aktarım hızları mümkün olabilecek. Mevcut SD Express kartlarda bu hız 985MB/s iken UHS-III SD kartlarda ise 624MB/s civarında seyrediyodu.

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    SD Birliği yeni standardında PCIe 4.0 ve en yeni NVMe teknolojilerinden faydalandığını ifade ediyor. Kartların arka kısmındaki yeni pin düzeni sayesinde yüksek veri hızları mümkün hale gelmiş.

    SD 8.0 pin düzeni önceki nesillere de uyumlu ancak en yüksek hız için bir şart var. Kart okuyucuların mutlaka iki PCIe 4.0 hattı olması gerekiyor. Eğer okuyucu PCIe 4.0 hatlarını kullanamıyorsa aktarım hızı 1920MB/s seviyelerine düşüyor. Ayrıca yeni düzende gelecekteki pin yapıları için iki hat boşta tutuluyor.



    https://wccftech.com/sd-8-0-specification-offers-significant-boost-in-transfer-speeds/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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