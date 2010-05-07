Seagate, 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretmeye başlayabilir

Dünyanın en büyük depolama çözümleri üreticilerinden Seagate, 2010 yılı içeriside 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretebilir. Seagate firmasına yakın kaynaklar tarafından öne sürülen bilgiye göre 3 TB'lik sabit diskler Constellation ES serisi altında üretilecek. Constellation ES serisi sabit disklerde şu anda kapasite bakımından en yüksek değerin 2 TB olduğu belirtiliyor. Seagate'in Constellation ES serisi sabit diskleri Barracuda ES serisinin varisi olarak gördüğü de ifade ediliyor. 3.5 inç'lik sabit disklerde durum böyleyken, Seagate cephesinden 2.5 inç'lik sabit diskler içinde benzer bi hamlenin yapılacağı tahmin ediliyor. Constellation ES serisi 2.5 inç'lik sabit disklerde şu anda en yüksek kapasiteye sahip olan 500 GB'lik sabit disklerin 2010 yıı içinde liderliği 1 TB'lik 2.5 inç'lik sabit disklere devretmesi bekleniyor.
Son olarak, Seagate'in Savvio adı altında 10.000 devir dakika dönüş hızına sahip yeni sabit diskleri de üretebileceği belirtildi. Savvio adı verilecek olan sabit disklerin 600 GB veya 750 GB kapasitelerle üretileceği ön görülüyor.
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:D :D benım 120 gb lık arşiv gitti avlat acısı gıbı koydu bana :D
benim 2 tb veri gitti.benim komple çoluk çoluk öldü gibi oldu
ama şu var arşiv yapacaklar için çok güzel bir haber.mesela ben gibi arşiv delisi için süper bişey.ama fiyat ne olur acep
MB < GB < TB < PB < EB < ZB
ama kutluyorum. bu gün için güzel gelişme.
Güzel gelişmeler ama ilk zamanlarında el değmez bunlara hem eli hemde cebi cayır cayır yakar.