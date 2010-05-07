Seagate, 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretmeye başlayabilir

Dünyanın en büyük depolama çözümleri üreticilerinden Seagate, 2010 yılı içeriside 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretebilir. Seagate firmasına yakın kaynaklar tarafından öne sürülen bilgiye göre 3 TB'lik sabit diskler Constellation ES serisi altında üretilecek. Constellation ES serisi sabit disklerde şu anda kapasite bakımından en yüksek değerin 2 TB olduğu belirtiliyor. Seagate'in Constellation ES serisi sabit diskleri Barracuda ES serisinin varisi olarak gördüğü de ifade ediliyor. 3.5 inç'lik sabit disklerde durum böyleyken, Seagate cephesinden 2.5 inç'lik sabit diskler içinde benzer bi hamlenin yapılacağı tahmin ediliyor. Constellation ES serisi 2.5 inç'lik sabit disklerde şu anda en yüksek kapasiteye sahip olan 500 GB'lik sabit disklerin 2010 yıı içinde liderliği 1 TB'lik 2.5 inç'lik sabit disklere devretmesi bekleniyor.

Son olarak, Seagate'in Savvio adı altında 10.000 devir dakika dönüş hızına sahip yeni sabit diskleri de üretebileceği belirtildi. Savvio adı verilecek olan sabit disklerin 600 GB veya 750 GB kapasitelerle üretileceği ön görülüyor.