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Seagate, 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretmeye başlayabilir

Seagate, 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretmeye başlayabilir
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük depolama çözümleri üreticilerinden Seagate, 2010 yılı içeriside 3 TB kapasiteli sabit disklerini üretebilir. Seagate firmasına yakın kaynaklar tarafından öne sürülen bilgiye göre 3 TB'lik sabit diskler Constellation ES serisi altında üretilecek. Constellation ES serisi sabit disklerde şu anda kapasite bakımından en yüksek değerin 2 TB olduğu belirtiliyor. Seagate'in Constellation ES serisi sabit diskleri Barracuda ES serisinin varisi olarak gördüğü de ifade ediliyor. 3.5 inç'lik sabit disklerde durum böyleyken, Seagate cephesinden 2.5 inç'lik sabit diskler içinde benzer bi hamlenin yapılacağı tahmin ediliyor. Constellation ES serisi 2.5 inç'lik sabit disklerde şu anda en yüksek kapasiteye sahip olan 500 GB'lik sabit disklerin 2010 yıı içinde liderliği 1 TB'lik 2.5 inç'lik sabit disklere devretmesi bekleniyor.

Son olarak, Seagate'in Savvio adı altında 10.000 devir dakika dönüş hızına sahip yeni sabit diskleri de üretebileceği belirtildi. Savvio adı verilecek olan sabit disklerin 600 GB veya 750 GB kapasitelerle üretileceği ön görülüyor.


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alpa07 9 yıl
Benim gibi sağlam HD film arşivi olanlar güzel haber fakat çok riskli. 3 Tb veri giderse adam oturur ağlar yaw

:D :D benım 120 gb lık arşiv gitti avlat acısı gıbı koydu bana :D
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cengiz_vga 9 yıl

alpa07

Benim gibi sağlam HD film arşivi olanlar güzel haber fakat çok riskli. 3 Tb veri giderse adam oturur ağlar yaw

:D :D benım 120 gb lık arşiv gitti avlat acısı gıbı koydu bana :D



benim 2 tb veri gitti.benim komple çoluk çoluk öldü gibi oldu



ama şu var arşiv yapacaklar için çok güzel bir haber.mesela ben gibi arşiv delisi için süper bişey.ama fiyat ne olur acep
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Tolgá 9 yıl
ntfs 2 den fazla görmüyor diye biliyorum nasıl olcak
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TRQX 9 yıl
Windows Vista SP1 ve Windows 7'nin de desteklediği FAT64'e geçerek maksimum desteği 64 ZB (zettabyte)'a çıkarabilirsiniz.

MB < GB < TB < PB < EB < ZB
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ceycey11 9 yıl
bencede artık ssd işine yoğunlaşsalar çok iyi olacak. 3tb iyi bir depolama alanı tamam ama ya hız ne olacak ssd ler benim hdd'lerimi 3'e 5'e katlayacak testlerde ben 3 tb hdd yapacağım diye tırmıklayacam hala... olacak iş değil
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hrnayn 9 yıl
bencede 3 tb gereksiz bir büyüklük fiyatta nerden baksanız 500-600tlden aşağıda olmaz çöktüğü zaman o kadar veriniz gider alınması gerekiyorsa bence 3*1tb daha akıllıca olur fiyatta aynı hesaba gelir.
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Guest 9 yıl
seagate elini çabuk tutmalı. önümüzdeki bir kaç yıl içinde ssd'ler kapaste olarak da öne çıkacaklar. bu sürede ne satarsa kar. ondan sonra zaten ssd'ler ucuzlama yoluna da gideceğinden eski dip depolama ancak tarih olabilir.
ama kutluyorum. bu gün için güzel gelişme.
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alpabi 9 yıl
SSDlere neden geçmekten kaçınıyor harddisk üreticileri acaba???
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NemesisR3 9 yıl
3tb SDD üretse aynı fiyata
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Adventure. 9 yıl
Paylaşım için teşekkürler.

Güzel gelişmeler ama ilk zamanlarında el değmez bunlara hem eli hemde cebi cayır cayır yakar.
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TELESCOPE 9 yıl
öngörülerini paylaşıyorlar ?
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