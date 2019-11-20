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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı

    Önümüzdeki yıl elektrikli motosiklet pazarına girmeye hazırlanan Seat, yeni ürününün ön gösterimi olarak e-Scooter konseptini tanıttı. Barselona'da tanıtılan e-Scooter konsepti 115 km menzile sahip.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı
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    Gün geçtikçe artan elektrikli motosiklet trendine Seat da kayıtsız kalamadı. Yeni “Seat Urban Mobility” planını devreye alan şirket, Barselona’da tamamen elektrikli e-Scooter konseptini sergiledi.

    Aslına bakılırsa Seat Barselona’da iki yeni ürün tanıttı. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz e-Scooter konsepti. Diğeri de yeni nesil Kickscooter’ın ön gösterimi olan bir başka konsept. e-Scooter konsepti ile başlayacak olursak, Seat’ın 2020 yılında hem bireysel kullanıcılar hem de gittikçe yaygınlaşan paylaşım servisleri için satışa sunacağı elektrikli motosikletin ön gösterimi olduğunu söyleyebiliriz.

    Marka tarihinin ilk elektrikli motosikleti olan Seat e-Scooter maksimum gücü 15 beygir ve anlık maksimum torku 240 Nm olan bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum 100 km/s sürat yapabilen elektrikli motosikletin 0’dan 50 km/s hıza ulaşması 3.8 saniye sürüyor.

    Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı
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    Seat e-Scooter’ın sürüş menzili, Dünya Çapında Motosiklet Testi Döngüsü (WMTC) sonuçlarına göre 115 kilometre olarak açıklandı. Batarya kapasitesini henüz açıklamayan şirket, kullanıcıların bataryayı kolayca çıkararak evde veya şarj istasyonlarında şarj edebileceğini ve her 100 kilometrenin 0.70 euroya mal olacağını belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi"

    Seat e-Scooter’ın batarya kapasitesi ve lokasyonu gibi bilgiler akıllı telefondaki uygulama üzerinden takip edilebiliyor. İki kişiyi taşıyabilen elektrikli motosikletin selesinin altında iki adet kaskı saklayabilecek kadar depolama alanı bulunuyor. Seat e-Scooter’ın Barselona merkezli motosiklet üreticisi Silence tarafından üretileceği belirtiliyor.

    Yine Barselona’da tanıtılan e-Kickscooter ise 2018’den bu yana on binin üzerinde satan Seat eXS Kickscooter’ın yeni jenerasyonu hakkında fikir veriyor. 65 kilometre menzile sahip olan scooter’da iki bağımsız fren sistemi, 551 Wh batarya, ön/arka LED aydınlatmalar ve küçük bir LCD ekran bulunuyor.



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    alito 2 gün en beğenilen
    Türkiye'de satılırsa, 35-40 bin liranın altında fiyat beklemeyin bence.
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    inifiesta 56 dk.
    Akünün tekerlekli bavul halini alması iyi düşünülmüş.
    silence.eco/...
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    TheJudgé 10 sa.
    scooter Xiaomi mijia M365 in aynısı
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    OverClocK1ng 2 gün
    Keşke şöyle en az 200 km ve 10-15 dakika şarjla 50 km ek menzil falan olsa...
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    alito 2 gün en beğenilen
    Türkiye'de satılırsa, 35-40 bin liranın altında fiyat beklemeyin bence.
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    grafman09 2 gün
    Şahsen çok beğendim.. scooter için şehir içinde ve kısa yolculuklarda yeterli menzili var.. lastikleri büyük.. keşke 15 bin tl nin altında bir fiyata gelse.. ama sadece bataryası.. 7_8 bin tl diye tahmin ediyorum..
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