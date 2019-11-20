Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı

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Gün geçtikçe artan elektrikli motosiklet trendine Seat da kayıtsız kalamadı. Yeni “Seat Urban Mobility” planını devreye alan şirket, Barselona’da tamamen elektrikli e-Scooter konseptini sergiledi.

Aslına bakılırsa Seat Barselona’da iki yeni ürün tanıttı. Bunlardan ilki yukarıda bahsettiğimiz e-Scooter konsepti. Diğeri de yeni nesil Kickscooter’ın ön gösterimi olan bir başka konsept. e-Scooter konsepti ile başlayacak olursak, Seat’ın 2020 yılında hem bireysel kullanıcılar hem de gittikçe yaygınlaşan paylaşım servisleri için satışa sunacağı elektrikli motosikletin ön gösterimi olduğunu söyleyebiliriz.

Marka tarihinin ilk elektrikli motosikleti olan Seat e-Scooter maksimum gücü 15 beygir ve anlık maksimum torku 240 Nm olan bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede maksimum 100 km/s sürat yapabilen elektrikli motosikletin 0’dan 50 km/s hıza ulaşması 3.8 saniye sürüyor.

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Seat e-Scooter’ın sürüş menzili, Dünya Çapında Motosiklet Testi Döngüsü (WMTC) sonuçlarına göre 115 kilometre olarak açıklandı. Batarya kapasitesini henüz açıklamayan şirket, kullanıcıların bataryayı kolayca çıkararak evde veya şarj istasyonlarında şarj edebileceğini ve her 100 kilometrenin 0.70 euroya mal olacağını belirtiyor.

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Seat e-Scooter’ın batarya kapasitesi ve lokasyonu gibi bilgiler akıllı telefondaki uygulama üzerinden takip edilebiliyor. İki kişiyi taşıyabilen elektrikli motosikletin selesinin altında iki adet kaskı saklayabilecek kadar depolama alanı bulunuyor. Seat e-Scooter’ın Barselona merkezli motosiklet üreticisi Silence tarafından üretileceği belirtiliyor.

Yine Barselona’da tanıtılan e-Kickscooter ise 2018’den bu yana on binin üzerinde satan Seat eXS Kickscooter’ın yeni jenerasyonu hakkında fikir veriyor. 65 kilometre menzile sahip olan scooter’da iki bağımsız fren sistemi, 551 Wh batarya, ön/arka LED aydınlatmalar ve küçük bir LCD ekran bulunuyor.