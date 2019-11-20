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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi

    Alman üreticinin Los Angeles'ta sahneye çıkardığı Audi e-tron Sportback'in dikkat çeken özellikleri arasında coupe tasarımı ve dijital Matrix LED farları yer alıyor.
    2 gün
    2,3b
    2
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi
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    Elektrikli crossover’ların geçit törenine dönüşen Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yeni Audi e-tron Sportback de sahneye çıktı. Standart e-tron’un daha sportif bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Audi e-tron Sportback, elektrikli crossover coupe sınıfının yeni temsilcileri arasında.

    Dijital Matrix LED teknolojisi

    Audi e-tron Sportback’in ön tasarımına baktığımızda standart e-tron modelinden aşina olduğumuz bir manzara ile karşılaşıyoruz. Daha büyük hava girişlerinin yanı sıra buradaki en büyük fark, e-tron Sportback’in dijital Matrix LED far seçeneğine sahip olması. Audi, bir seri üretim otomobilde ilk kez kullanıldığı söylenen bu özelliği “ışık halısı” şeklinde tanımlıyor.

    Audi e-tron Sportback’in dijital Matrix LED far teknolojisi bir milyondan fazla mikro ayna kullanıyor. Bu da söz konusu sistemin gereken yeri en doğru biçimde aydınlatmasını sağlıyor. Sürücü düz bir biçimde ilerlerken yalnızca aracın bulunduğu şerit içerisinde yüksek çözünürlüklü bir aydınlatma sağlanıyor. Şerit değiştirme esnasında sücününün geçmek istediği şerit de aydınlatılarak güvenli bir geçiş sağlanıyor. Tabii ki tüm bu aydınlatma işlemleri Audi’nin diğer modellerinde de olduğu gibi karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeden yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "106 yıllık marka tarihinde bir ilk: 2020 Aston Martin DBX tanıtıldı"

    Audi e-tron Sportback’in en dikkat çekici yanlarından biri de coupe benzeri bir tasarıma sahip olması. Alman üretici, bu tasarım ve yan aynalar yerine sunulan opsiyonel kameraların e-tron Sportback’e fazladan 10 kilometre menzil kazandırdığının altını çiziyor. Tabii ki bu tasarımın dezavantajları da var. O da arka yolcular için sunulan baş mesafesinin standart e-tron’a göre 20 mm azalmış ve bagaj hacminin koltuklar dik pozisyondayken 615 litreye (yatıkken 1,655 litre) düşmüş olması. Ayrıca ön kaputun altında da 60 litrelik depolama alanı mevcut.

    Audi e-tron Sportback, dijital Matrix LED farları ve 466 km menziliyle geldi
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    e-tron Sportback 55

    Serinin zirvesinde bulunan Audi e-tron Sportback 55’de 95 kWh batarya paketi ve toplamda 355 beygir güç ve 561 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Bu da elektrikli crossover’ın 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlamasına, maksimum 200 km/s hıza ulaşmasına ve WLTP ölçümlerine göre 466 kilometre sürüş menzili sunmasına imkan veriyor. e-tron Sportback 55 quattro’nun S modunda kullanılması durumunda elektrik motorları sekiz saniyeliğine 402 beygir güç ve 664 Nm tork üretiyor. Bu da aracın S modundayken 5.7 saniyede 0’dan 100 km/s’e ulaşmasını sağlıyor.

    e-tron Sportback 50

    Daha uygun fiyatlı olan Audi e-tron Sportback 50’de ise 71 kWh’lık daha küçük bir batarya paketi ve daha az güç üreten elektrik motorları bulunuyor. Toplamda 308 beygir güç ve 540 Nm tork üreten motorlar e-tron Sportback 50’nin 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlamasına, maksimum 190 km/s hıza ulaşmasına ve 347 kilometre sürüş menzili sunmasına imkan veriyor.

    Audi e-tron Sportback’de markanın meşhur quattro dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor fakat verimi arttırmak adına araç genellikle arkadan çekişli olarak kullanılıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi gerekli olan hallerde kullanılabildiği gibi buzlu yolda aracın kayması gibi acil durumlarda kendiliğinden devreye giriyor.

    Hızlı şarj desteği sayesinde 150 kW şarj ile yarım saatte yüzde 80 doluma ulaşabilen Audi e-tron Sportback önümüzdeki ay Avrupa’da siparişe açılacak. Aracın Almanya’daki başlangıç fiyatı 71 bin 350 euro.



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    DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
    Performansi kotuymus.



    Model 3 260 bg 5.1 sn 225kmh 510km 35.000$

    E tron 308 bg 6.8 sn 190kmh 347km 71.000€
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    haberelectro 2 gün
    Titre Tesla
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    DoğanGörünümlüToros 2 gün en beğenilen
    Performansi kotuymus.



    Model 3 260 bg 5.1 sn 225kmh 510km 35.000$

    E tron 308 bg 6.8 sn 190kmh 347km 71.000€
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    dere.beyi 1 gün DoğanGörünümlüToros
    almanlar herşeyde geri kaldı özellikle dijitalleşmekte
    abd nin 3-5 şirketi koca almanya ekonomisine denk gelince kafalarına dank etti :D

    şimdi tesla geliyor berline fabrika kuracakmış adamların baş düşmanı senin bahçene fabrika kurup araç satışlarını baltalayacak ALMANLAR için daha aşşağılıcı bi durum olamaz :)
    ama beter olsunlar tabi geri kafalılığın bedelini ödüyorlar
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