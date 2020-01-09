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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Segway’in tekerlekli koltuğu S-Pod tanıtıldı

    Wall-E filminden fırlamış gibi duran Segway S Pod tekerlekli koltuk geleceğin akıllı şehirlerinde otomobillerin yerini almayı planlıyor. Kontrol ise kumanda ile sağlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Segway’in tekerlekli koltuğu S-Pod tanıtıldı
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    Bundan yaklaşık 20 yıl önce teknoloji dünyasında bir devrim yapacağını öne sürerek Ginger adını verdiği ağırlığa duyarlı scooter modeli ile sahneye çıkan Segway o gün pek bir devrim yapamamıştı ve sonrasında satışa kadar giden bir süreç başlamıştı.

    Segway S Pod özellikleri

    Segway'in sunduğu konsept aslında son kullanıcıya pek hitap eden bir tasarım değildi ancak özellikle kurumsal tarafta önemli bir referans oldu. Bugün bazı ülkeler Ginger tabanlı tek kişilik Polis araçları bile geliştirmiş durumda. Gelecekte ise akıllı şehirlerde bu tür araçlara daha fazla ilgi duyulacağı tahmin ediliyor.

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    CES 2020 fuarında sahne alan Segway geleceğin akıllı şehirlerine yönelik olarak S Pod adını verdiği tekerlekli bir koltuk tanıttı. Tek kişilik olan Segway S-Pod firmanın ağırlık odaklı teknolojilerini bu kez bir kumandaya sığdırmış.

    Segway S Pod elektrikli ve saatte 30Km hıza kadar ulaşabiliyor. Koltuğun yan kısmına yerleştirilen joystick benzeri bir kumanda ile koltuğu ileri,geri, sağa veya sola döndürebiliyorsunuz. Kumanda oldukça hassas ve açılı bir şekilde dönüş sağlayabiliyor.

    Bataryanın durumu koltuğun üst kısmındaki LED şeritten takip edilebiliyor. Koltuğun sinyal lambaları da unutulmamış. Lambaların renkleri mobil uygulama üzerinden ayarlanabiliyor. Koltuğu sürmek için herhangi bir tecrübe gerekmiyor. Segway S-Pod yaz aylarına doğru filo halinde satışa sunulacak.



    https://www.theverge.com/2020/1/8/21056268/segway-s-pod-first-drive-hands-on-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    68060 1 hf. en beğenilen
    Bunun yatak versiyonunu yapsınlar. İşe götürüp getirsin, alarm ofisteyken çalsın
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    merfarukkk 1 hf.
    Akülü sandalye versen binmez
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Valla çok rahat bir şeye benziyor, obezite salgını artabilir ama, Wall-E de vardı bunlardan böyle.





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    68060 1 hf. en beğenilen
    Bunun yatak versiyonunu yapsınlar. İşe götürüp getirsin, alarm ofisteyken çalsın
    Yanıtla +15
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