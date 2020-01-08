Sepura çöp öğütücü atıklarınızı gübre yapıyor

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Bugün lavaboların altına yerleştirilen çöp öğütücüler, lavaboya döktüğünüz belirli sertlikteki yiyecek artıklarını öğüterek gider borularına sığacak hale getirme işlevini görüyor. Sepura ise çöp öpütücülere bir değer katmış.

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Değer katıyor

CES 2020 fuarında sergilenen Sepura çöp öğütücüsü sadece öğütücü olmaktan ziyade atıklarınızı gübreye dönüştürmek için geliştirilmiş. Standart bir şekilde lavabonun altına monte edilen Sepura tek değil iki boruya sahip.

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Lavabo giderinden döktüğünüz yemek artıkları ayrıştırma bölümüne geliyor. Bu bölümde sıvı kısım ayrılarak asıl gidere gönderiliyor. Katı kısım ise sıkıştırılarak gübre olarak kullanmak üzere özel bölüme depolanıyor. Kullanıcı sonrasında bu bölümü çıkararak bahçesine dökebiliyor.

Sepura özellikle bahçeli evi olanlar için ideal bir öğütücü olacak. Bıçakları kemik gibi çok sert atıkları bile öğütebiliyor. LED gösterge ise deponun dolduğunu bildiriyor. Sepura bahar aylarında 340$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.engadget.com/2020/01/07/smart-garbage-disposal-composts-your-food-scraps-instead-of-grin/

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