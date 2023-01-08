Creative markasının yaratıcısı hayatını kaybetti

Tam Boyutta Gör Ses teknolojileri alanında önemli başarılara imza atan ve bilgisayar dünyasında adeta bir devrim yapan Creative markasının kurucusu Sim Wong Hoo, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Sim Wong Hoo kimdir?

1981 yılında Creative Technology şirketini kuran Singapurlu Sim Wong Hoo, NASDAQ borsasında listelenen ilk Singapurlu firma unvanını da kazandı. Odak noktasını ABD olarak belirleyen Hoo geliştirdiği Sound Blaster kartlarını da bu ülkede satmaya başladı.

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Bir bilgisayarın ses verebilmesi için bir devre kartı gereksinimi vardı ve o dönemde buna ulaşmak oldukça zordu. Creative sektörde son kullanıcıya ulaşan ilk ses kartlarını geliştirerek önemli bir adım attı. Adeta peynir ekmek gibi satan Creative ses kartları bugüne kadar 400 milyon bilgisayarda kendisine yer buldu.

Bununla birlikte ortaya çıkan rakipler ve ses teknolojilerinin anakartlara entegre gelmesi Creative markasının gücünü oldukça kırdı. Bu dönemde Creative karması, MP3 oynatıcılar ile Apple iPod karşısına çıktı ve 100 milyon dolar civarında pazarlama bütçesi ayırdı. Tatmin edici bir başarı elde eden Creative ayrıca Apple’a patent davası açtı ve 100 milyon dolar tazminat kazandı.

Bugün Creative halen oldukça aktif ve iddialı. Ses kartları, oyuncu kulaklıkları, hoparlörler, tam kablosuz kulaklıklar, mikrofonlar ve web kameraları gibi ekipmanların yanında mekânsal ses gibi farklı yazılımlarla da sektörde boy gösteriyor.

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