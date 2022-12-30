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    Creative Zen Air ANC kulaklık duyuruldu

    Creative Zen Air tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme, 360 derecelik mekânsal ses, kablosuz şarj desteği gibi özellikleri uygun fiyata sunuyor.  
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    Creative Zen Air
    Ses konusunda uzman firmalardan Creative, pazarda varlığını arttırmak için iddialı tam kablosuz kulaklıklar geliştirmeye devam ediyor. Creative Zen Air gürültü engelleme ve uzun kullanım ömrü ile geliyor.

    Creative Zen Air özellikleri ve fiyatı

    Creative Zen Air tam kablosuz kulaklık modeli 10mm neodim sürücüler ile geliyor. Firma mühendisleri temiz yüksek ve orta frekanslar ile ses kalitesini iyileştirmiş. Super X-Fi teknolojisi ile destekli cihazlardan gelen içeriklerde 360 derecelik ses oluşturulabiliyor.

    Her parçada yer alan 2 mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılabilirken gerektiğinde dışarıdaki sesler içeri de alınabiliyor. Ayrıca görüşme esnasında berrak ses kalitesi için de kullanılıyor.

    IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 6 saat kullanılabilirken kutusu ile 12 saat daha kazanıyor. Kutu kablosuz şarj destekli. Creative Zen Air modeli 45$ fiyat etiketi ile sıkı bir rekabete girecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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