Creative Zen Air ANC kulaklık duyuruldu

Creative Zen Air özellikleri ve fiyatı
Creative Zen Air tam kablosuz kulaklık modeli 10mm neodim sürücüler ile geliyor. Firma mühendisleri temiz yüksek ve orta frekanslar ile ses kalitesini iyileştirmiş. Super X-Fi teknolojisi ile destekli cihazlardan gelen içeriklerde 360 derecelik ses oluşturulabiliyor.
Her parçada yer alan 2 mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılabilirken gerektiğinde dışarıdaki sesler içeri de alınabiliyor. Ayrıca görüşme esnasında berrak ses kalitesi için de kullanılıyor.
IPX4 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 6 saat kullanılabilirken kutusu ile 12 saat daha kazanıyor. Kutu kablosuz şarj destekli. Creative Zen Air modeli 45$ fiyat etiketi ile sıkı bir rekabete girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d