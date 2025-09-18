Üretken yapay zekalarda yeni dönem: "Akıl yürütebilen ilk video modeli" yayınlandı

Tam Boyutta Gör Akıl yürütebilen ve verilen bilgi ya da komutlardan yola çıkarak kendi çıkarımlarını yapabilen yapay zeka modelleri, bugün ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak akıl yürütebilen modeller, yakında bu sohbet botlarının da ötesine geçecek gibi görünüyor. Yapay zeka ile video üretme konusunda dikkat çekici işler ortaya koyan Luma AI, bugün "dünyanın akıl yürütebilen ilk video modeli" olarak lanse ettiği yeni modeli Ray3'ü yayınladı. Epey iddialı gelen bu platforma Dream Machine platformu üzerinden erişilebiliyor.

Luma AI, Ray3 İçin Şimdiden Önemli Ortaklıklar Kurdu

Nvidia ve Andreessen Horowitz gibi güçlü yatırımcıların desteklediği yapay zeka şirketi Luma AI, devrimsel olarak nitelendirdiği bu yeni yapay zekası için şimdiden Adobe gibi önemli şirketlerle anlaşmış durumda. Ayrıca ABD ve Birleşik Krallık'tan önemli reklam ajanslarının da Ray3'ü kullanmak için Luma AI ile anlaştığı belirtiliyor.

Luma AI, Ray3 ile birlikte video üretiminde şimdiye dek alışık olunmayan bir akış vadediyor. Model, sahneler üzerinde kendi yaptığı üretimleri eleştirerek revizyon notları bırakabiliyor ve bu notlara dayanarak yeni versiyonlar üretebiliyor. Ray3'ü rakiplerinden ayıran bir diğer özellik de çalışmaların kaydedilip kaldığı yerden devam edilebilmesi. Ayrıca sunulan “taslak modu” sayesinde kullanıcılar düşük maliyetli ve hızlı denemeler yapabiliyor; beğenilen sonuçlar daha sonra 4K yüksek dinamik aralıkta (HDR) işlenebiliyor.

Ray3’ün asıl fark yarattığı nokta ise akıl yürütme kabiliyeti. Luma AI, modelin bu sayede daha tutarlı karakterler, doğal bir şekilde gelişen sahneler ve fizik kurallarına uygun hareketler üretebildiğini söylüyor. Şirketin açıklamasına göre Ray3, 10, 12 ve 16-bit HDR ACES2065-1 EXR formatında video üretebilen ilk model olma özelliğini de taşıyor. Bu da onu yalnızca sosyal medya ya da kısa içerikler için değil, yüksek bütçeli reklam ve film prodüksiyonları için de uygun hâle getiriyor.

Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan Luma AI, yılın başında Los Angeles’ta bir stüdyo açtı; şimdi de New York’ta ofis kurma hazırlıkları yapıyor. Şirket böylece kendisini hem Hollywood'la hem de reklam şirketleriyle yakından çalışabileceği bir yola sokmuş oluyor.

Adobe ile yapılan iş birliği kapsamında Ray3, doğrudan Adobe Firefly uygulamasına entegre edilecek. Bu entegrasyon, yaratıcı sektörlerde çalışan profesyoneller için Ray3’ün etkisini çok daha görünür hâle getirebilir.

