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    OpenAI giderek “açık olmayan” bir yer haline geliyor

    Kuruluş ilkelerinden uzaklaşmaya devam eden ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI, önemli belgeleri kamuya açıklayacağına dair verdiği sözü de yerine getirmemeye başladı.
    OpenAI giderek “açık olmayan” bir yer haline geliyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT geliştiricisi OpenAI, aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu zengin teknoloji girişimcileri tarafından 2015 yılında, kar amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak kuruldu. Google ve kapalı kapılar ardında çalışan diğer dev teknoloji şirketlerinin aksine, toplumu ve kamuyu yapay zeka geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek OpenAI’ın kuruluş ilkelerinden birisiydi.

    Bu ruha uygun olarak kuruluşundan bu yana OpenAI'ın ABD vergi makamlarına verdiği raporlarda, halkın herhangi bir üyesinin yönetim belgelerinin, mali tablolarının ve çıkar çatışması kurallarının kopyalarını inceleyebileceği belirtiliyordu. Ancak Wired’e göre OpenAI’ın bu politikası değişmiş durumda.

    OpenAI’da neler olup bitiyor?

    OpenAI'ın uzun süredir devam eden şeffaflık taahhüdünden vazgeçmesi, yapay zekanın geleceği üzerinde önemli etkiye sahip bir şirketin yakın zamanda yaşanan kaosa ışık tutabilecek bilgileri karartıyor.

    Kasım ayında OpenAI yönetim kurulu CEO Sam Altman'ı kovdu ve yaptığı açıklamada Altman'ın güvenilmez olduğunu ve yapay zekanın "tüm insanlığa fayda sağlaması" misyonunu tehlikeye attığını ima etmişti. Çalışanların ve yatırımcıların isyanı kısa süre içinde yönetim kurulunu Altman'ı görevine iade etmeye ve kendilerini de tasfiye etmeye zorladı; elden geçirilen yönetim kurulu krizi gözden geçirme ve paydaşların güvenini geri kazanmak için yapısal değişiklikler yapma sözü verdi.

    Resmi olarak ifade edilmese de yaşanan bu kaosun arkasında Altman'ın günlük işi ve kişisel projelerinin birbirine karışması yatıyor. 2019'da Altman yönetimdeyken OpenAI, 1 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı bir girişim olan Rain'den 51 milyon dolarlık yapay zeka çipi satın almak için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı. Ancak burada bir satın alım gerçekleşmedi.

    "ClosedAI"

    OpenAI giderek “açık olmayan” bir yer haline geliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın yönetim belgelerinin gün ışığına çıkarılması, alışılmadık bir kurumsal yapıyı istikrara kavuşturmak ve Microsoft gibi destekçileri potansiyel olarak yatıştırmak için revizyonlar yapıp yapmadığını ortaya çıkarabilir. Çünkü OpenAI, yapı itibariyle çok ilginç. Ve bu yapı Altman’ın geri dönüşü sonrası yönetim kuruluna oy hakkı olmadan katılan Microsoft ile daha da ilginç bir hal aldı. Ek olarak o dönemde yapılan diğer değişiklikler de bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

    Wired, bu değişikliklere ait belgeler için talepte bulundu ancak olumlu bir dönüş alamadı. Haliyle bu durum giderek “kapalı” hale gelen OpenAI için şeffaflık endişelerini tırmandırıyor. Aslında OpenAI’ın açıklığını yitirmesi çok da yeni değil. Firma, GPT modelleriyle ilgili geçmişte sayfalarca olan son derece ayrıntılı raporlar yayınlıyordu. Ancak son GPT-4 modelinde olduğu gibi ayrıntılar ve teknolojiye dair detaylar artık raporlarda bulunmuyor.

    OpenAI'nin azalan açıklığı, kar amacı gütmeyen kuruluşun yapay zeka gelişiminin çoğunu barındırmak ve dışarıdan yatırım çekmek için kar amacı güden bir yan kuruluş oluşturduğu 2019'dan bu yana dikkat çekiyor. Bu, OpenAI'ın geleceğini, meydan okumak için kurulduğu teknoloji devlerinden biri olan Microsoft'un cömertliğine bağlamasının ve aynı zamanda mali durumunu gizlemesinin yolunu açtı. OpenAI'ın kurucu ortağı olan ve birkaç yıl önce şirkette ayrılan Elon Musk, kasım ayında New York Times'ın bir etkinliğinde eski şirketinin adının Super-Closed-Source-for-Maxiumum-Profit-AI olması gerektiğini söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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