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    Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi

    2021 yılında piyasaya sürülecek Shadow Warrior 3'ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi. Kahramanımız Lo Wang, yine kendine has espri anlayışıyla düşmanlarını imha ediyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi
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    Devolver ve Flying Wild Hog iş birliği ile geliştirilen ve duyurusu kısa bir süre yapılan Shadow Warrior 3’ten uzunca bir oynanış videosu geldi.

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    Yeni oyun mekanikleri ve tutma kancası gibi yeniliklerin gösterildiği videoda oyunun oldukça renkli grafiklerini de detaylıca görme şansı elde ediyoruz. 1997 yılında piyasaya sürülen orijinal Shadow Warrior’dan bu yana şiddet düzeyi hiç düşmeyen serinin 3. oyununda da kahramanımız Lo Wang’in katanasıyla düşmanları dilimlerine ayırmasına bol bol tanıklık ederken aynı zamanda çevredeki nesneleri de yine düşmanlarımız üzerinde kullanabileceğiz.

    Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi
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    Aşağıda yer alan ve şiddet düzeyi yüksek videoada oyunun “Way to Motoko” isimli görevini izleyebilirsiniz. Shadow Warrior 3 2021 yılında bizlerle olacak.



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-17-minutes-of-gameplay-footage-from-shadow-warrior-3/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TempestPunch (on ) 1 sa.
    Keske daha iyi birine oynatsalarmis. O zaman daha iyi izlenim birakirdi.
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