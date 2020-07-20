Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi

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Devolver ve Flying Wild Hog iş birliği ile geliştirilen ve duyurusu kısa bir süre yapılan Shadow Warrior 3’ten uzunca bir oynanış videosu geldi.

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Yeni oyun mekanikleri ve tutma kancası gibi yeniliklerin gösterildiği videoda oyunun oldukça renkli grafiklerini de detaylıca görme şansı elde ediyoruz. 1997 yılında piyasaya sürülen orijinal Shadow Warrior’dan bu yana şiddet düzeyi hiç düşmeyen serinin 3. oyununda da kahramanımız Lo Wang’in katanasıyla düşmanları dilimlerine ayırmasına bol bol tanıklık ederken aynı zamanda çevredeki nesneleri de yine düşmanlarımız üzerinde kullanabileceğiz.

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Aşağıda yer alan ve şiddet düzeyi yüksek videoada oyunun “Way to Motoko” isimli görevini izleyebilirsiniz. Shadow Warrior 3 2021 yılında bizlerle olacak.

https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-are-17-minutes-of-gameplay-footage-from-shadow-warrior-3/

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