Electronic Arts, 55 milyar dolara satın alındığını doğruladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), tarihe geçecek bir anlaşmayla borsadan çekiliyor. Şirket, 55 milyar dolarlık rekor bir satın alım kapsamında Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), özel sermaye devi Silver Lake ve Jared Kushner’ın yönettiği Affinity Partners tarafından satın alınacak.

Yüksek primli satın alıma imza atıldı

Anlaşma, EA hissedarları için hisse başına 210 dolar nakit ödeme içeriyor ve bu rakam, şirketin 25 Eylül’deki kapanış fiyatına kıyasla yüzde 25 prim anlamına geliyor. İşlemin, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve tamamlanmasının ön şartları arasında düzenleyici onaylar ve hissedar onayı bulunuyor.

Yeni açıklamaya göre anlaşmayla EA’nin tamamı konsorsiyum tarafından devralınacak. İşlem, PIF, Silver Lake ve Affinity Partners'ın nakit kaynakları ile PIF'in EA'daki mevcut hisselerinin devriyle finanse edilecek. EA yönetim kurulu, fırsatı titizlikle değerlendirdikten sonra bu anlaşmanın hissedarlara güçlü değer sunduğu ve tüm paydaşların çıkarına olduğu sonucuna vardı.

EA Başkanı ve CEO’su Andrew Wilson, konuya ilişkin açıklamasında, “EA'deki yaratıcı ve tutkulu ekiplerimiz, yüz milyonlarca hayrana olağanüstü deneyimler yaşattı, dünyanın en ikonik IP'lerinden bazılarını oluşturdu ve işimiz için önemli bir değer yarattı. Bu an, onların olağanüstü çalışmalarının güçlü bir şekilde takdir edildiği bir andır. Gelecekte, eğlence, spor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederek yeni fırsatlar yaratacağız.” dedi.

Ekim ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 1 gün önce eklendi

Öte yandan satın alım yalnızca oyun dünyası için değil, finans tarihinde de önemli bir yer edinecek. 2007’deki TXU Energy devralımını ve Toys “R” Us ile Hertz gibi büyük şirket alımlarını geride bırakan anlaşma, tüm zamanların en büyük kaldıraçlı satın almalarından biri olacak.

Anlaşmanın şartlarına göre, eğer EA yönetim kurulu geri adım atar, başka bir teklif kabul eder ya da hissedar onayını reddettikten sonraki bir yıl içinde farklı bir anlaşmaya giderse 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Benzer şekilde, alıcı konsorsiyum da anlaşmayı ihlal eder veya düzenleyici süreçler 28 Eylül 2026’yı aşarsa aynı bedeli ödemek zorunda kalacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Electronic Arts, 55 milyar dolara satın alındığını doğruladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: