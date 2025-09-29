Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Electronic Arts, 55 milyar dolara satın alındığını doğruladı

    Electronic Arts, 55 milyar dolarlık rekor satın alım ile borsadan çekilecek. Hissedarlara yüzde 25 prim sunulacak ve EA’in tamamı konsorsiyum tarafından devralınacak.

    Electronic Arts, 55 milyar dolara satın alındığını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), tarihe geçecek bir anlaşmayla borsadan çekiliyor. Şirket, 55 milyar dolarlık rekor bir satın alım kapsamında Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), özel sermaye devi Silver Lake ve Jared Kushner’ın yönettiği Affinity Partners tarafından satın alınacak.

    Yüksek primli satın alıma imza atıldı

    Anlaşma, EA hissedarları için hisse başına 210 dolar nakit ödeme içeriyor ve bu rakam, şirketin 25 Eylül’deki kapanış fiyatına kıyasla yüzde 25 prim anlamına geliyor. İşlemin, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve tamamlanmasının ön şartları arasında düzenleyici onaylar ve hissedar onayı bulunuyor.

    Yeni açıklamaya göre anlaşmayla EA’nin tamamı konsorsiyum tarafından devralınacak. İşlem, PIF, Silver Lake ve Affinity Partners'ın nakit kaynakları ile PIF'in EA'daki mevcut hisselerinin devriyle finanse edilecek. EA yönetim kurulu, fırsatı titizlikle değerlendirdikten sonra bu anlaşmanın hissedarlara güçlü değer sunduğu ve tüm paydaşların çıkarına olduğu sonucuna vardı.

    EA Başkanı ve CEO’su Andrew Wilson, konuya ilişkin açıklamasında, “EA'deki yaratıcı ve tutkulu ekiplerimiz, yüz milyonlarca hayrana olağanüstü deneyimler yaşattı, dünyanın en ikonik IP'lerinden bazılarını oluşturdu ve işimiz için önemli bir değer yarattı. Bu an, onların olağanüstü çalışmalarının güçlü bir şekilde takdir edildiği bir andır. Gelecekte, eğlence, spor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederek yeni fırsatlar yaratacağız.” dedi.

    Öte yandan satın alım yalnızca oyun dünyası için değil, finans tarihinde de önemli bir yer edinecek. 2007’deki TXU Energy devralımını ve Toys “R” Us ile Hertz gibi büyük şirket alımlarını geride bırakan anlaşma, tüm zamanların en büyük kaldıraçlı satın almalarından biri olacak.

    Anlaşmanın şartlarına göre, eğer EA yönetim kurulu geri adım atar, başka bir teklif kabul eder ya da hissedar onayını reddettikten sonraki bir yıl içinde farklı bir anlaşmaya giderse 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Benzer şekilde, alıcı konsorsiyum da anlaşmayı ihlal eder veya düzenleyici süreçler 28 Eylül 2026’yı aşarsa aynı bedeli ödemek zorunda kalacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/electronic-arts-go-private-55-billion-deal-with-pif-silver-lake-2025-09-29/ https://news.ea.com/press-releases/press-releases-details/2025/EA-Announces-Agreement-to-be-Acquired-by-PIF-Silver-Lake-and-Affinity-Partners-for-55-Billion/default.aspx
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssj +31 dekareme +26 Frost05 +22 crashris +21 efedemirci +20 osmanli64 +16 BursaliEfsane +13 Chillout +12 wolferto +11 Hyperchondriac +11
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    146 Kişi Okuyor (81 Üye, 65 Misafir) 28 Masaüstü 118 Mobil
    Yatmaz1, ZaLeX, _gokhankurt ve 66 üye daha okuyor
    Z
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1621 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Electronic Arts, ea ve
    5 etiket daha PIF Silver Lake Affinity Partners Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı365b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    carplay ekran yansıtma 1 böbrek değeri yetkili servis mi özel servis mi kaan ve kağan farkı antifriz kaç yılda bir değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum