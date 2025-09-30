Giriş
    Steam "Sonbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

    Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 6 Ekim. İşte Steam'de indirime giren oyunlar...            

    Steam 'Sonbahar İndirimleri' başladı! Yüzde 90'a varan indirim Tam Boyutta Gör
    Steam'in her yıl düzenlediği ve merakla beklenen "Sonbahar İndirimleri" resmen başladı. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam Sonbahar İndirimleri 6 Ekim tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Sonbahar İndirimi" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

    Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı

    Steam "Sonbahar İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 6 Ekim'e sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32,78 dolar yerine 16,39 dolar, Diablo IV 44.99 dolar yerine 22.49 dolar, Warhammer 40.000: Space Marine 39,99 dolar yerine 19.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 15.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Doom: Eternal, Rise of the Tomb Raider, Sniper Elite 5, Greedfall, Mafia 3, Control, Subnautica gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

    Steam Sonbahar İndirimleri Fırsatları
    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar %65
    Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar %50
    Diablo IV 49,99 dolar 22,49 dolar %55
    Warhammer 40.000: Space Marine 39,99 dolar 19,99 dolar %50
    Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar %50
    Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 59,99 dolar 40,19 dolar %33
    DEATH STRANDING Yönetmenin Sürümü 5,79 dolar 2,89 dolar %50
    Subnautica 20.99 dolar 6.92 dolar %67
    7 Days to Die 20.99 dolar 12.69 dolar %40
    The Alters 17.99 dolar 14.39 dolar %20
    Manor Lords 19.99 dolar 12.99 dolar %35
    DOOM Eternal 23.99 dolar 2.39 dolar %90
    GreedFall 24.99 dolar 2.49 dolar %90
    Mafia 3  29.99 dolar 2.99 dolar %90
    Rise of the Tomb Raider 14.99 dolar 1.49 dolar %90
    Control Ultimate Edition 18.dolar  1.89 dolar %90
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 23 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

