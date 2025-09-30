Steam "Sonbahar İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan indirim

Steam'de "Sonbahar İndirimleri" başladı
Steam "Sonbahar İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 6 Ekim'e sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32,78 dolar yerine 16,39 dolar, Diablo IV 44.99 dolar yerine 22.49 dolar, Warhammer 40.000: Space Marine 39,99 dolar yerine 19.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 15.74 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Doom: Eternal, Rise of the Tomb Raider, Sniper Elite 5, Greedfall, Mafia 3, Control, Subnautica gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|15,74 dolar
|%65
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar
|%50
|Diablo IV
|49,99 dolar
|22,49 dolar
|%55
|Warhammer 40.000: Space Marine
|39,99 dolar
|19,99 dolar
|%50
|Ready or Not
|28,99 dolar
|14,49 dolar
|%50
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
|59,99 dolar
|40,19 dolar
|%33
|DEATH STRANDING Yönetmenin Sürümü
|5,79 dolar
|2,89 dolar
|%50
|Subnautica
|20.99 dolar
|6.92 dolar
|%67
|7 Days to Die
|20.99 dolar
|12.69 dolar
|%40
|The Alters
|17.99 dolar
|14.39 dolar
|%20
|Manor Lords
|19.99 dolar
|12.99 dolar
|%35
|DOOM Eternal
|23.99 dolar
|2.39 dolar
|%90
|GreedFall
|24.99 dolar
|2.49 dolar
|%90
|Mafia 3
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|%90
|Rise of the Tomb Raider
|14.99 dolar
|1.49 dolar
|%90
|Control Ultimate Edition
|18.dolar
|1.89 dolar
|%90
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...