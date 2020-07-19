Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi

    Microsoft, kendi çevrimiçi mağazasında 12 aylık Xbox Live Gold üyelik paketinin satışını durdurdu. Kullanıcılar, bir ya da üç aylık paketleri tercih edebiliyor.
    2 sa.
    654
    18
    5
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi

    Geçtiğimiz günlerde, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurma kararı alan Microsoft, kendi çevrimiçi mağazasında 12 aylık Xbox Live Gold üyelik paketinin de satışına son verdi.

    Çok oyunculu oyun oynamak için gerekli olan Xbox Live Gold üyelik paketinin en kârlı paketini satıştan çektiğini doğrulayan şirket, söz konusu değişikliği neden yaptığı ile ilgili bilgi vermedi. True Achievements’e konuşan bir Microsoft sözcüsü, “An itibariyle Xbox 12 aylık Xbox Live Gold üyelik paketini satıştan kaldırdı. Müşterilerimiz bunu yerine bir ve üç aylık paketleri halen daha tercih edebilir.” ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft’un Temmuz ayındaki etkinliğinde yeni Fable ve Perfect Dark oyunları duyurulabilir

    Ayrıca Bkz. "Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi"

    Microsoft, halihazırda 3. parti satıcılardan halen daha satın alınabilen paketin neden satıştan kaldırıldığı kapsamında resmi bir açıklama bulunmasa da bu konuda yapılan bazı tahminler de yok değil.

    12 aylık Xbox Live Gold paketinin satıştan kaldırılmasına yönelik yapılan tahminlerin başında, “Microsoft’un Xbox Live Gold sistemini yavaş yavaş yürürlükten kaldırarak bunu Xbox Gamepass paketine dahil etme niyeti” geliyor. Şirketin bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u eylül ayı itibariyle Xbox Gamepass Ultimate üyelik paketine hiçbir ek ücret talep edilmeksizin dahil edecek olması yeni nesil konsol dönemi için yenilikçi bir hamle olarak görünüyor. Şirket belki de Live Gold’u da Xbox Gamepass Ultimate paketine dahil edecek ve böylece” paket karmaşası” durumunu ortadan kaldıracak.

    Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi
    Tam Boyutta Gör

    Xbox Series X’in yıl içinde çıkışının ardından Microsoft’un üyelik paketleriyle ilgili niyeti de sanırız daha iyi anlaşılacak. Bu süre zarfından Xbox Live Gold paketini uzatmak isteyenlerin güvenilir üçüncü parti satıcılara bakmasında fayda var.  



    https://www.gamesradar.com/uk/microsoft-confirms-12-month-xbox-live-gold-subscriptions-are-now-no-longer-available-on-its-online-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
    1 sa.
    British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı
    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Safaklk (on ) 51 dk.
    Gamepass ultimate 1 yillik paket gelmis ve fiyati 500 lora civari :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 sa. (düzenlendi)
    Online oynamanın artık paralı olmayacağı söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa Microsoft gerçekten Series X konsolundan, Gamepass, 15 stüdyo olayından sonra yine büyük bir iş yapmış olur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MERNEPTAH 1 sa. Mutlak.Sıfır
    Tam bunu yazıcaktım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    devmanetihad 1 sa. Mutlak.Sıfır
    ucretsiz olacagini sanmam. Gold'dan buyuk bir gelir elde ediyorlar.. buyuk ihtimalle Game passla birlestirecekler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 sa.
    GamePass tek paket yaparlarsa ortalık baya bir şenlenir, MS kendi oyunları aynı gün sistemde 3. parti yapımcıların oyunları sistemde dolu dolu bir kütüphane. Kısa ve orta vadede en cazip hizmet bu olacak. Uzun vadede tek yöntem bu olacak. Firmalar standart paket oyunları bir havuza ekleyecek o havuzdan paylarını alacaklar ekstra içerikleri olan paketleri ayrı satacaklar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. FNSS’in geliştirdiği Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi Sonraki Dimensity 1000 Plus'lı Honor V40 ailesinin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 sa. Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor 5 sa. Google Chrome tehlikeli sitelerde form doldurmanızı engelleyecek 6 sa. Blackmagic yeni 12K kamerasını duyurdu 6 sa. Windows 10'da garip internet bağlantısı sorunu 7 sa. Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 7 sa. Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı 8 sa. OnePlus Nord'un teknik detayları belli oldu 8 sa. Döndürülebilir kamera ve Sony IMX214 sensörlü dünyanın ilk akıllı saati geliyor 9 sa. Huawei Mate 40, Avrupa'ya farklı bir işlemci ile gelebilir 10 sa. Core i9-10850K son kullanıcılara sunulabilir: Celeronlara gizli yükseltme 10 sa. Netflix izlerken İngilizce öğrenmeye yardımcı Chrome eklentisi 12 sa. GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı 15 sa. Logitech Folio Touch kılıfı ile iPad Pro dizüstüne dönüşüyor 16 sa. Google Yakın Paylaşım özelliği Ağustos ayında geliyor 17 sa. TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor 1 gün British Airways, tüm 747 filosunu emekliye ayırdı 1 gün Metacritic, kullanıcıların yeni çıkan bir oyuna yorum yapması için 36 saat şartı getirdi 1 gün Gelecekteki Apple Pencil'lar gerçek dünyadaki renkleri dijital ortama aktarma yeteneğine sahip olabilirler 1 gün Netflix'in yeni filmi The Old Guard'a büyük ilgi: Şimdiden İlk 10'a girdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız