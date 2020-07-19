Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold paketinin satışına sessiz sedasız son verdi

Geçtiğimiz günlerde, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimini durdurma kararı alan Microsoft, kendi çevrimiçi mağazasında 12 aylık Xbox Live Gold üyelik paketinin de satışına son verdi.

Çok oyunculu oyun oynamak için gerekli olan Xbox Live Gold üyelik paketinin en kârlı paketini satıştan çektiğini doğrulayan şirket, söz konusu değişikliği neden yaptığı ile ilgili bilgi vermedi. True Achievements’e konuşan bir Microsoft sözcüsü, “An itibariyle Xbox 12 aylık Xbox Live Gold üyelik paketini satıştan kaldırdı. Müşterilerimiz bunu yerine bir ve üç aylık paketleri halen daha tercih edebilir.” ifadelerini kullandı.

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Microsoft, halihazırda 3. parti satıcılardan halen daha satın alınabilen paketin neden satıştan kaldırıldığı kapsamında resmi bir açıklama bulunmasa da bu konuda yapılan bazı tahminler de yok değil.

12 aylık Xbox Live Gold paketinin satıştan kaldırılmasına yönelik yapılan tahminlerin başında, “Microsoft’un Xbox Live Gold sistemini yavaş yavaş yürürlükten kaldırarak bunu Xbox Gamepass paketine dahil etme niyeti” geliyor. Şirketin bulut tabanlı oyun servisi xCloud’u eylül ayı itibariyle Xbox Gamepass Ultimate üyelik paketine hiçbir ek ücret talep edilmeksizin dahil edecek olması yeni nesil konsol dönemi için yenilikçi bir hamle olarak görünüyor. Şirket belki de Live Gold’u da Xbox Gamepass Ultimate paketine dahil edecek ve böylece” paket karmaşası” durumunu ortadan kaldıracak.

Tam Boyutta Gör

Xbox Series X’in yıl içinde çıkışının ardından Microsoft’un üyelik paketleriyle ilgili niyeti de sanırız daha iyi anlaşılacak. Bu süre zarfından Xbox Live Gold paketini uzatmak isteyenlerin güvenilir üçüncü parti satıcılara bakmasında fayda var.

https://www.gamesradar.com/uk/microsoft-confirms-12-month-xbox-live-gold-subscriptions-are-now-no-longer-available-on-its-online-store/

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