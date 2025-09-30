Yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu geliyor; Hedef Hogwarts Legacy'ye rakip olmak

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen kitap serileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings), son yıllarda gerek sinema-TV tarafında, gerekse oyun tarafında pek çok yeni esere konu oluyor. Üstelik önümüzdeki dönemde de bu trend sürecek gibi görünüyor. Insider Gaming tarafından paylaşılan bilgiler, yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyununun hazırlık aşamasında olduğunu ortaya çıkardı.

Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu, TPS Türünde Bir Aksiyon Oyunu Olacak

Bu yeni oyunun TPS türünde (üçüncü şahıs bakış açısından oynanan) bir aksiyon oyunu olacağı belirtiliyor. Ayıca bu yeni oyunun Hogwarts Legacy ile yarışmak üzere tasarlandığı söyleniyor. Harry Potter serisinden uyarlanan Hogwarts Legacy son yılların en başarılı oyunlarından biri olduğu için, stüdyoların onun başarısını tekrarlamak istemesi sürpriz değil. Ancak asıl merak konusu olan, Orta Dünya'da geçen bir oyunun Hogwarts Legacy'nin formülünü nasıl uygulayabileceği. Yine de referans noktası olarak Hogwarts Legacy'nin alınmış olması, bu oyuna dair beklentileri yükseltiyor. Sonuçta karşımızda Gollum oyunu gibi neye hizmet ettiği belli olmayan bir proje olmayacak demektir.

Ekim ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 1 gün önce eklendi

Bu oyunun arkasındaki yatırımcılardan birinin de Abu Dhabi Investment Office (ADIO) olduğu ve 100 milyon dolar gibi kayda değer bir yatırım yapıldığı söyleniyor. Bu detaylar henüz resmiyet kazanmamış olsa da resmi bir açıklamanın bir iki hafta içinde gelebileceği belirtiliyor. Oyun tarafında Yüzüklerin Efendisi serisinin haklarını elinde tutan Embracer Group da tabii ki bu projenin bir parçası olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu geliyor; İlk detaylar belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: