Yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu geliyor; Hedef Hogwarts Legacy'ye rakip olmak

Yeni Yüzüklerin Efendisi Oyunu, TPS Türünde Bir Aksiyon Oyunu Olacak
Bu yeni oyunun TPS türünde (üçüncü şahıs bakış açısından oynanan) bir aksiyon oyunu olacağı belirtiliyor. Ayıca bu yeni oyunun Hogwarts Legacy ile yarışmak üzere tasarlandığı söyleniyor. Harry Potter serisinden uyarlanan Hogwarts Legacy son yılların en başarılı oyunlarından biri olduğu için, stüdyoların onun başarısını tekrarlamak istemesi sürpriz değil. Ancak asıl merak konusu olan, Orta Dünya'da geçen bir oyunun Hogwarts Legacy'nin formülünü nasıl uygulayabileceği. Yine de referans noktası olarak Hogwarts Legacy'nin alınmış olması, bu oyuna dair beklentileri yükseltiyor. Sonuçta karşımızda Gollum oyunu gibi neye hizmet ettiği belli olmayan bir proje olmayacak demektir.
Bu oyunun arkasındaki yatırımcılardan birinin de Abu Dhabi Investment Office (ADIO) olduğu ve 100 milyon dolar gibi kayda değer bir yatırım yapıldığı söyleniyor. Bu detaylar henüz resmiyet kazanmamış olsa da resmi bir açıklamanın bir iki hafta içinde gelebileceği belirtiliyor. Oyun tarafında Yüzüklerin Efendisi serisinin haklarını elinde tutan Embracer Group da tabii ki bu projenin bir parçası olacak.
