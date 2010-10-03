Sharkoon'dan medya oynatıcısı tasarımlı yeni disk istasyonu: SATA QuickPort Home

Komponent üreticisi Sharkoon, yeni disk istasyonu SATA QuickPort Home'u duyurdu. Kendi sınıfındaki diğer modellerden farklı olarak tasarımıyla medya oynatıcılarını andıran 240 x 206 x 47.5 mm boyutlarınd ve 950 gram ağırlığındaki cihaz, bir adet 3.5-inç ve bir adet te 2.5-inç boyutunda, SATA uyumlu HDD ve SSD kullanımına olanak tanıyor. Isı kontrollü fana sahip olan ve bağlantı için hem eSATA hem de USB 2.0 ara birimlerini destekleyen SATA QuickPort Home'da çok formatlı kart okuyucusuna da yer veriliyor.

Sharkoon yeni disk istasyonu SATA QuickPort Home'u, 49.90 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuyor.