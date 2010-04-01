Sharp IS01: Android işletim sistemli, Snapdragon işlemcili mobil internet cihazı

Sharp, Android işletim sistemli Snapdragon işlemciye sahip MID'i (mobil internet cihazı) IS01'i tanıttı.

Sharp'ın mobil internet cihazında Android 1.6 işletim sistemi bulunuyor. Snapdragon işlemciye sahip olan mobile internet cihazı 5 inç boyutunda 960 x 480 çözünürlük sunan multitouch yapıda ekrana sahip. QWERTY klavyesi bulunan IS01'de 2 adet kamera bulunuyor. Bunların ilki otomatik odaklanma özelliki 5.27 mp olup arkada diğeri ise 0.43 mp olup videolu görüşmeler için ön tarafta konumlandırılmış. 802.11 b/g WiFi, Bluetooth 2.1 + EDR, microSD kart girişi gibi özelliklerinde unutulmadığı Sharp IS01 mobil internet cihazının dahili hafızası 4 GB olarak belirlenmiş.

Sharp'ın mobil internet cihazı IS01'in Ekim ayında piyasaya sunulması beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.