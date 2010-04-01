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Sharp IS01: Android işletim sistemli, Snapdragon işlemcili mobil internet cihazı

Sharp, Android işletim sistemli Snapdragon işlemciye sahip MID'i (mobil internet cihazı) IS01'i tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sharp, Android işletim sistemli Snapdragon işlemciye sahip MID'i (mobil internet cihazı) IS01'i tanıttı.

Sharp'ın mobil internet cihazında Android 1.6 işletim sistemi bulunuyor. Snapdragon işlemciye sahip olan mobile internet cihazı 5 inç boyutunda 960 x 480 çözünürlük sunan multitouch yapıda ekrana sahip. QWERTY klavyesi bulunan IS01'de 2 adet kamera bulunuyor. Bunların ilki otomatik odaklanma özelliki 5.27 mp olup arkada diğeri ise 0.43 mp olup videolu görüşmeler için ön tarafta konumlandırılmış. 802.11 b/g WiFi, Bluetooth 2.1 + EDR, microSD kart girişi gibi özelliklerinde unutulmadığı Sharp IS01 mobil internet cihazının dahili hafızası 4 GB olarak belirlenmiş.

Sharp'ın mobil internet cihazı IS01'in Ekim ayında piyasaya sunulması beklenirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

 


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sotoxs 9 yıl
çerçeveyi ince yap cebe rahat sığsın
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.i. 9 yıl
1numaralı ekran üreticisi sharptan daha iyi ürünler bekliyoruz. Böyle ekranda film izlemek isteyenler acaba o hafızaya yüksek kalitede kaç film atabilir.

Ayrıca arkadaşın dediğin gibi çerçeve çok kalın.

-Mobil internet denmiş, telefon özelliği yok mu acaba?
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