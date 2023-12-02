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    Samsung, 2023 yılında akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 yılı son çeyreği itibarıyla akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcama yaptı ve bu rakam daha da artacak.         
    Samsung, 2023'te akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle işlemciler için 6,94 milyar dolar ödedi. Şirketin Galaxy mobil cihazları için satın aldığı çiplerden bahsediyoruz.

    Samsung'un güçlü bir yarı iletken bölümü olmasına ve hatta kendi Exynos mobil işlemci serisine sahip olmasına rağmen, şirket hala başta Qualcomm olmak üzere üçüncü taraf çip tedarikçilerine bağımlı durumda.

    Şirketin işlemcilere yaptığı harcamalara yıllara göre bakıldığında, 2019'dan bu yana birkaç kat arttığını görülüyor:

    • 2019'da 2,3 milyar dolar.
    • 2020'de 4,3 milyar dolar.
    • 2021'de 4,8 milyar dolar.
    • 2022'de 7,1 milyar dolar.

    Samsung yeni çözümler üzerinde çalışıyor

    Şirketin çip alımları için yaptığı harcama 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 7 milyar dolar olduğundan, yıl sonunda 7,1 milyar doların üzerinde bir rekor bekleyebiliriz. Samsung'un 2024 yılında ise işlemciler için daha da fazla ödeme yapması bekleniyor. Şirketin Galaxy S24 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılacak.

    Samsung, 2023'te akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı Tam Boyutta Gör
    Güçlü ve verimli bir işlemci piyasaya sürerek maliyetleri düşürmek, Samsung'un üçüncü taraf üreticilere olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak. Şirket bu hedef doğrultusunda, Exynos 2400 de dahil olmak üzere yeni çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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