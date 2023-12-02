Samsung, 2023 yılında akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı

Tam Boyutta Gör Samsung, 2023'ün üçüncü çeyreği itibariyle işlemciler için 6,94 milyar dolar ödedi. Şirketin Galaxy mobil cihazları için satın aldığı çiplerden bahsediyoruz.

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Samsung'un güçlü bir yarı iletken bölümü olmasına ve hatta kendi Exynos mobil işlemci serisine sahip olmasına rağmen, şirket hala başta Qualcomm olmak üzere üçüncü taraf çip tedarikçilerine bağımlı durumda.

Şirketin işlemcilere yaptığı harcamalara yıllara göre bakıldığında, 2019'dan bu yana birkaç kat arttığını görülüyor:

2019'da 2,3 milyar dolar .

. 2020'de 4,3 milyar dolar .

. 2021'de 4,8 milyar dolar .

. 2022'de 7,1 milyar dolar.

Samsung yeni çözümler üzerinde çalışıyor

Şirketin çip alımları için yaptığı harcama 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 7 milyar dolar olduğundan, yıl sonunda 7,1 milyar doların üzerinde bir rekor bekleyebiliriz. Samsung'un 2024 yılında ise işlemciler için daha da fazla ödeme yapması bekleniyor. Şirketin Galaxy S24 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Güçlü ve verimli bir işlemci piyasaya sürerek maliyetleri düşürmek, Samsung'un üçüncü taraf üreticilere olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak. Şirket bu hedef doğrultusunda, Exynos 2400 de dahil olmak üzere yeni çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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Samsung, 2023'te akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı