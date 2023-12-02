Samsung, 2023 yılında akıllı telefon çiplerine 7 milyar dolar harcadı

Samsung'un güçlü bir yarı iletken bölümü olmasına ve hatta kendi Exynos mobil işlemci serisine sahip olmasına rağmen, şirket hala başta Qualcomm olmak üzere üçüncü taraf çip tedarikçilerine bağımlı durumda.
Şirketin işlemcilere yaptığı harcamalara yıllara göre bakıldığında, 2019'dan bu yana birkaç kat arttığını görülüyor:
- 2019'da 2,3 milyar dolar.
- 2020'de 4,3 milyar dolar.
- 2021'de 4,8 milyar dolar.
- 2022'de 7,1 milyar dolar.
Samsung yeni çözümler üzerinde çalışıyor
Şirketin çip alımları için yaptığı harcama 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 7 milyar dolar olduğundan, yıl sonunda 7,1 milyar doların üzerinde bir rekor bekleyebiliriz. Samsung'un 2024 yılında ise işlemciler için daha da fazla ödeme yapması bekleniyor. Şirketin Galaxy S24 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.