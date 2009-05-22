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Sharp RD-PM10; Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan elektronik sözlük

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp RD-PM10; Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan elektronik sözlük
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Elekronik sözlük pazarının iddialı oyuncularından Sharp gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle dikkat çeken yeni e-sözlüğü ile iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın RD-PM10 isimli yeni modeli MID olarak bilinen Mobil Internet Cihazlarına benzer tasarımıyla da dikkat çekiyor. 5.5" x 3.1" x 1.0" boyutlarında olan ve Texas Instruments firmasının Da Vinci TMS320DM6441 işlemcisini kullanan elektronik sözlükte 480x272 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 4.3" ekran kullanılıyor.

Gelişmiş özelliklerine ve büyük ekranına rağmen internet erişimi için WiFi bağlantısı bulunmayan Sharğ RD-PM10, video ve müzik dosyalarını da oynatabiliyor. 8GB'lık dahili kapasitesine ek olarak microSD bellek kartı desteği de sunan ve elektronik-sözlük olmasının yanında taşınabilir medya oynatıcısı olarak ta kullanılabileceği belirtilen sözlük kızaklı QWERTY klavyesiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Windows CE 5.0 işletim sistemini kullanan ve 128 sözlükle gelen RD-PM10, 3,500mAh lityum-polimer pil kullanıyor.

MP3, WMA, ASF ve WAV gibi ses ile XviD, DivX ve OGG gibi video formatlarını oynatabilen elektronik sözlüğün Kore pazarında yaklaşık 290$'lık fiyatla satışa sunulduğu belirtiliyor.

Sharp RD-PM10; Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan elektronik sözlük
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DH Misafiri 6 yıl
bunu nerde bulabilirim istanbulda
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yamanweb06 10 yıl
bu kadar özellik koy sonra sözlük diye salla piyasaya.. iphone palm htc derken sharp da sapıttı hayırlı olsun
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TELESCOPE 10 yıl
piyada var olmak adına ürünlerde fonksiyonlar artıtı,
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