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    Shiba Inu 1 dolar olacak mı? SHIB alternatifi coinler hangileri?

    Ethereum blok zincirinde yer alan köpek temalı coin Shiba Inu’da hareketlilik yaşanıyor. Token yakımlarındaki düşüşe rağmen SHIB, yaşadığı fiyat sıçraması ile yatırımcılarına heyecanlı anlar yaşatıyor
    Shiba Inu 1 dolar olacak mı? SHIB alternatifi coinler hangileri? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Shiba topluluğunun bugüne kadar 410,662 trilyon SHIB token yaktığının ortaya çıkması, topluluğun tokenleri adına destek oluşturmasının bir sonucu olarak kabul ediliyor.

    Japon borsası BitTrade’in SHIB desteğini açıklaması ise, bir başka heyecan verici gelişme olarak gündeme oturuyor. BitTrade borsasının desteğiyle SHIB’in yakın sürede toparlanma ihtimalinin olduğu öne sürülüyor. Yatırımcılar arasında kulaktan kulağa dolaşan Shiba Inu 1 dolar olacak mı soruları ise şimdilik pek mümkün görünmüyor.

    25 Kasım tarihinde ufak bir sıçrama yaşasa da Shiba Inu’nun CoinGecko grafiğinde kırmızı rengin hakim olması dikkat çekiyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla köpek temalı ünlü şaka tokeni Shiba Inu, 0,00000813 dolardan işlem görüyor. Son 30 günde yüzde 4,6 artış kaydetmiş olsa da SHIB, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28 Ekim 2021 tarihindeki 0,00008616 dolar fiyatın yüzde 90 altında seyrediyor.

    SHIB topluluğu token yakmaya devam ettiği sürece tokenin kıtlığının artması bekleniyor. Arzın azalması, SHIB için olumlu bulunuyor ve ileriki dönemlerde tokenin daha iyi performans sergileme ihtimali olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan beklemek istemeyen yatırımcılar, SHIB coin alternatifi projelere ilgi göstermeye başlıyor.

    Son dönemlerin SHIB alternatifi projeleri arasında, her kripto meraklısının ilgi duyduğu BTC madenciliği süreçlerini kolaylaştıran yani gerçek bir sorunu çözmeyi hedefleyen Bitcoin Minetrix dikkat çekiyor. 

    Bitcoin Minetrix Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gereken 5 Şey

    BTC madenciliği çözümü olarak lanse edilen Bitcoin Minetrix ile ilgili en göze çarpan 5 özelliği inceleyelim:

    1. Zahmetsiz Madencilik: Öncelikli olarak Bitcoin Minetrix, zahmetsiz ve merkeziyetsiz bir madencilik imkanı sunuyor. Kullanıcılar, son teknoloji platform aracılığıyla herhangi bir teknik bilgiye sahip olmak zorunda kalmadan BTC madenciliği yapabiliyor. BTCMTX tokenler, platformda bulut madenciliği kredilerine dönüştürülüyor. Bulut madenciliği kredileri, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve elde edilen BTC’ler yatırımcının cüzdanına aktarılıyor. Merkeziyetsiz yapı ise, katılımcıların madencilik süreçlerinde eşit söz sahibi olmasına ve platformun geleceğini şekillendirmesine olanak tanıyor.
    2. Madencilik Maliyetlerinin Ortadan Kaldırılması: Bitcoin Minetrix platformunda madencilik yapmak için katılımcıların tek bir harcama yapması gerekiyor: Bitcoin Minetrix token satın almak. Bunun haricinde kullanıcılar, pahalı donanım ve yazılımlar, elektrik ve ısı enerjisi çözümleri veya madencilik sözleşmeleri gibi masraflara girmiyor. 
    3. Stake Et ve Madencilik Yap Mekanizması: Bitcoin Minetrix, türünün ilk ve tek örneği olan Stake to Mine yani Stake Et ve Madencilik Yap mekanizmasıyla ilgi görüyor. Katılımcıların, madencilik yapmak için yalnızca BTCMTX tokenlerini stake etmesi yani bir süreliğine kilitlemesi gerekiyor. Bu özellik, Bitcoin Minetrix platformu sayesinde her kesimden kullanıcının madencilik yapmasını mümkün kılıyor.
    4. Staking Ödülleri: Bitcoin Minetrix ekibi, staking özelliğini yalnızca madencilik süreçleri için değil yatırımcıları ödüllendirmek için de kullanıyor. Tokenlerini kilitlemeyi seçen kullanıcılar, mevcut ödül oranıyla her bir ETH bloğu başında 158,5 BTCMTX token kazanma imkanı buluyor. Staking özelliği, topluluk üyelerinin pasif gelir elde etmesine de olanak sağlıyor. Dolayısıyla katılımcıların kazanç sağlaması, yalnızca BTCMTX tokenin borsa performansına bağlı olmuyor.
    5. Erişilebilirlik: Proje ekibi, odak noktasına hem platformun hem de BTC madenciliğinin erişilebilirliğini koyuyor. Bitcoin Minetrix platformuna, hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Katılımcıların, geleneksel madencilik faaliyetlerinin aksine bir konuma bağlı kalma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor.

    Bitcoin Minetrix Ön Satışı 4,5 Milyon Bandında

    Zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği yapmak isteyen yatırımcılar, düzenlenen ön satış etkinliğine katılabiliyor. Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen BTCMTX tokenin toplamda 4 milyar token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 42,5’i BTC madenciliğine, yüzde 35’i pazarlamaya, yüzde 15’i topluluğa ve yüzde 7,5’i staking mekanizmasına tahsis ediliyor.

    Ön satış etkinliği için ayrılan 1 milyar 400 milyon token, aşamalı fiyat artışının uygulandığı bir strateji ile yatırımcılarla buluşuyor. İndirimli fiyatlardan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, erken aşamalarda ön satışa dahil olmak için hızlı hareket ediyor.

    İlk aşamada 0,011 dolardan satılan BTCMTX tokenler, mevcut aşamada 0,0119 dolardan alıcı buluyor. Ön satışın son aşamasına gelindiğinde ise Bitcoin Minetrix token fiyatının 0,0148 dolara yükselmesi planlanıyor. Söz konusu fiyat politikası, erken dönem yatırımcıların borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

    Eylül ayının son günlerinde Bitcoin Minetrix token ön satışında toplanan fonların, daha şimdiden 4,5 milyon dolar bandına ulaştığı görülüyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 4 milyon 473 bin dolar toplamayı başarmış olan Bitcoin Minetrix tokene, minimum 10 dolarlık yatırım yapmak mümkün oluyor.

    Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemlerini kullanarak ön satış etkinliğine katılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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