Shuttle'dan AMD tabanlı yeni mini-bilgisayar; SA76G2

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Mini-bilgisayar profesyoneli Shuttle, AMD platformunu temel alan yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. SA76G2 kod adını taşıyan kompakt tasarımlı yeni bilgisayar 30 x 20 x 18.5 cm boyutlarında. Tamamı Siyah Alüminyum kasa dahilinde hazırlanan yeni sisteme AMD RS760/SB710 yonga setini temel alan Shuttle FA76 anakart yataklık ediyor. Soket AM2, Soket AM2+ ve Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olan yeni bilgisayar ısıl güç tasarımı 105 Watt'a kadar olan işlemcilerle kullanılabilecek.

İki adet DIMM slotu üzerinden DDR2 bellek desteği sunan Shuttle SA76G2, DirectX 10.1 desteği sunan Radeon HD 3000 serisi entegre grafik işlemcisine ek olarak daha yüksek performans için harici ekran kartı kullanmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak bir adet PCIe x16 slotuyla birlikte geliyor. 250 Watt'lık güç kaynağı ile donatılan mini-bilgisayarın diğer özellikleri arasında 6 kanal ses, Gigabit Ethernet, DVI & D-Sub konnektörleri ile 3 adet SATA HDD veya SSD kullanımı gibi detaylar yer alıyor.

Shuttle'ın AMD tabanlı yeni bilgisayarı yurt dışında 191 Avro'luk başlangıç fiyatı ile kullanıma sunuluyor.