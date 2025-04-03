Sihirbazlar Çetesi geri dönüyor: Now You See Me 4 de resmen duyuruldu

Now You See Me 4 de Resmen Duyuruldu
Lionsgate'in Now You See Me serisine dair paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Stüdyo, daha Now You See Me 3'ü vizyona sokmadan, Now You See Me 4'ü de resmi olarakduyurdu.
Üçüncü filmde yönetmen koltuğunu devralan Ruben Fleischer (Zombieland), dördüncü filmin de yönetmeni olacak. Zaten Lionsgate, Fleischer'in çektiği üçüncü filmden çok memnun oldukları için şimdiden dördüncü filme yeşil ışık yaktıklarını söylüyor.
Bu yıl çıkacak olan Now You See Me 3'te Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak. Bu isimlerden hangilerinin dördüncü filmde de yer alacağı bilinmiyor ama en azından ana ekibin yoluna devam edeceğini varsayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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