Sihirbazlar Çetesi geri dönüyor: Now You See Me 4 de resmen duyuruldu

Tam Boyutta Gör 2013 ve 2016 yıllarında çıkan ilk iki filmiyle gişede başarı yakalayan Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me) serisi, bu yıl üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Dün Cinema-Con'da düzenlediği panelde bu seriye dair de önemli açıklamalar yapan Lionsgate, merakla beklenen üçüncü filmi Now You See Me: Now You Don't adını taşıyacağını açıkladı. Orijinal ekibi yeniden bir araya toplayan film, 14 Kasım'da gösterime girecek.

Now You See Me 4 de Resmen Duyuruldu

Lionsgate'in Now You See Me serisine dair paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı. Stüdyo, daha Now You See Me 3'ü vizyona sokmadan, Now You See Me 4'ü de resmi olarakduyurdu.

Üçüncü filmde yönetmen koltuğunu devralan Ruben Fleischer (Zombieland), dördüncü filmin de yönetmeni olacak. Zaten Lionsgate, Fleischer'in çektiği üçüncü filmden çok memnun oldukları için şimdiden dördüncü filme yeşil ışık yaktıklarını söylüyor.

Bu yıl çıkacak olan Now You See Me 3'te Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak. Bu isimlerden hangilerinin dördüncü filmde de yer alacağı bilinmiyor ama en azından ana ekibin yoluna devam edeceğini varsayabiliriz.

