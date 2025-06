The Last of Us'ın 3. sezonunda yaşanacak büyük değişim doğrulandı

Tam Boyutta Gör İlk sezonuyla büyük beğeni kazanan The Last of Us dizisi, bu yıl 2. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. İlk sezona kıyasla çok daha fazla tartışmaya konu olan 2. sezon, hikâyenin farklı bir yöne evrileceğine işaret eden ucu açık bir finalle sona erdi. Bu da yeni sezonda önemli bir değişikliğin kapıda olduğunu gösterdi. Bir süredir gündemde olan bu değişiklik, dün dizinin yaratıcıları tarafından da doğrulandı.

Haberin bundan sonraki bölümü, The Last of Us 2. sezon ve The Last of Us Part II'ya dair spoiler içerir.

The Last of Us 3. Sezonda Ana Karakter Değişiyor

Dizinin yaratıcıları olan Craig Mazin ve Neil Druckmann, dün katıldıkları bir etkinlikte, 3. sezonda hikâyenin ana karakterinin Abby olacağını açıkladı.

Dizide Gail karakterine hayat veren Catherine O'Hara, birkaç hafta önce verdiği bir demeçte 3. sezonun "Abby sezonu" olacağını söyleyerek zaten buna işaret etmişti. Dün gelen açıklamayla birlikte bu durum resmiyet kazanmış oldu. Aynı oyunda olduğu gibi dizide de hikâyenin ana kahramanı değişecek. Şu ana kadar Elly ve Joel'in gözünden anlatılan hikâye, 3. sezonda Abby'nin gözünden anlatılmaya başlanacak.

Şimdi asıl soru bu tercihin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı. Neticede aralıksız oynanabilen bir oyunda böyle bir değişiklik yapmakla, sezonları arasında neredeyse iki yıl geçen bir dizide böyle bir değişiklik yapmak arasında büyük bir fark var. Belki iki yıl sonra gelecek olan 3. sezonda izleyiciler bir anda farklı bir karakterle karşılaşınca, diziye geri dönmekte sorun yaşayabilirler. Bu yüzden Mazin ve Druckmann'ın hikâyeyi diziye uyarlarken bu konuda değişiklik yapabileceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki oyundaki tercihe sadık kalacaklar.

